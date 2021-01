Godzilla contre. Kong arrive 2 mois plus tôt, prévu pour mars dans les cinémas et sur HBO Max

Godzilla contre Kong a une nouvelle date de sortie et apporte la bagarre de monstres tant attendue sur les écrans beaucoup plus tôt que prévu. Le suivi des 2018 Roi des monstres est l’un des films qui fera ses débuts simultanément en salles et sur HBO Max. Maintenant que WarnerMedia a réglé les choses avec Legendary Entertainment, qui a cofinancé le blockbuster, ils ont décidé d’augmenter cette sortie de deux mois complets. Les deux monstres emblématiques vont désormais s’affronter en mars.

Auparavant, le film devait être diffusé le 21 mai. Godzilla Vs Kong arrivera désormais le 26 mars. Cela signifie que ce sera l’une des premières sorties massives à succès de 2021. Bien qu’il s’ouvrira sur un marché théâtral extrêmement entravé, de nombreux théâtres aux États-Unis restent fermés, avec une grande partie des marchés étrangers en difficulté également. C’est particulièrement brutal car ces films ont tendance à bien se comporter à l’étranger. C’est probablement pourquoi Legendary n’était pas heureux lorsque WarnerMedia a initialement annoncé que l’ensemble de son ardoise de films 2021 atterrirait à la fois dans les salles et sur HBO Max. D’autant plus que Netflix aurait offert au nord de 200 millions de dollars pour les droits.

Mais les deux parties ont réglé les choses et le plan se poursuivra. Cela signifie sans aucun doute que WarnerMedia a dû débourser de l’argent supplémentaire pour rendre Legendary heureux. Cela en fait une entreprise coûteuse, car la dernière entrée de la franchise Godzilla aurait un prix de 160 millions de dollars, avant les coûts de marketing. Compte tenu de la nature du marché du cinéma actuellement, il sera difficile pour le studio de récupérer ce budget. Un peu comme Wonder Woman 1984 avant lui, plus que tout, c’est devenu une pièce de théâtre en streaming. La grande question sera de savoir si cela sera payant ou non. Pour l’instant, cela signifie que les fans auront le choix de regarder le film dans le confort de la maison ou au cinéma, et bientôt.

Adam Wingard, connu pour la réalisation Blair sorcière et Menace de mort, est aux commandes. Millie Bobby Brown et Kyle Chandler reprendront leurs rôles de Roi des monstres. Au-delà de cela, beaucoup reste mystérieux car nous n’avons pas vu de bande-annonce complète, juste des morceaux de métrage et des fuites de jouets. Mais avec la date de sortie avancée, nous devrions nous attendre à une bande-annonce d’un jour à l’autre. Même sans bande-annonce, il est assez clair de quoi il s’agit; une confrontation moderne entre deux des monstres les plus emblématiques de l’histoire du cinéma.

Le casting comprend également Julian Dennison (Deadpool 2, À la recherche du peuple plus sauvage), Brian Tyree Henry (Joker, Spider-Man: dans le Spider-Verse), Demian Bichir (La nonne, Alien: Covenant), Alexander Skarsgard (Le stand, Gros petits mensonges), Eisa Gonzalez (Chauffeur bébé, Hobbs et Shaw), Jessica Henwick (Sous-marin, Poing de fer), Salle Rebecca (Iron Man 3, Le prestige) et Lance Reddick (John Wick: Chapitre 3, Le fil). Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, HBO Max