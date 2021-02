Godzilla contre. King Kong: qui va gagner? L’histoire cinématographique peut contenir la réponse

Si vous vous comptez parmi la foule des baby-boomers ou de la génération X et que vous portez un penchant pour les films B, vous avez sans doute grandi sur Godzilla, Kong et le reste du panthéon des monstres de Toho Studios. Aucune autre propriété de divertissement n’était aussi amusante pour un enfant samedi matin que de regarder notre Kaiju préféré anéantir la ville pauvre et impuissante du Japon année après année.

Mais beaucoup oublient souvent que King Kong est venu en premier. L’original de 1933 de Radio Pictures, une production américaine, mettant en vedette Bruce Cabot et Fay Wray, est antérieur au classique de Godzilla inspiré de Raymond Burr de plus de deux décennies et pour vous, fans de l’équipe Kong, l’original King Kong a été classé quatrième plus grand film d’horreur de tous les temps par Rotten Tomatoes. Pas mal pour ce qui était vraiment un film d’aventure romantique.

Cependant, Toho a pris le succès du Godzilla original de 1954 et a couru avec lui, produisant 32 films au cours des 64 années suivantes, les quatre derniers étant pendant l’ère Reiwa du Japon qui a commencé en 2016.

Dans les premières années du monsterverse original, Godzilla et Kong se sont affrontés pour la première et unique fois. C’était en 1963 et à ce jour, ce choc titanesque reste le film de Godzilla le plus regardé de l’histoire du Japon. En raison du succès retentissant, Toho Studios et la société de production américaine Rankin / Bass ont suivi avec King Kong s’échappe en 1967 où le public a vu la genèse du Mechani-Kong que Kong a combattu et vaincu. Fait intéressant, la scène du poulpe géant dans King Kong s’échappe a ensuite été référencé 39 ans plus tard par les cinéastes de Pirates des Caraïbes: Le coffre du mort pour l’inspiration du mouvement du Kraken. Ils disent que l’imitation est la forme la plus sincère de flatterie … eh bien, voilà. Vous ne pourrez peut-être plus jamais revoir cette scène de la même manière.

Toho Studios a célébré ses 60 ans en 1992 et pour honorer cet héritage, ils voulaient mettre une revanche entre Godzilla et Kong sur grand écran pour la deuxième fois mais ne possédaient pas les droits de Kong, ils ont donc développé l’idée d’utiliser un version plus récente de Mechani-Kong. Encore une fois, craignant de ne même pas obtenir les droits d’image pour le géant Gorilla, a plutôt choisi d’utiliser l’idée de Mechani-Kong pour inspirer la création de Mechagodzilla (ou Super-Mechagodzilla pour ainsi dire) qui a abouti à la bataille de monstres de 1993, Godzilla contre Mechagodzilla II.

Dans la version originale King Kong contre Godzilla les deux géants s’affrontent tôt avec la défaite de Kong. Dans la bataille qui a suivi plus tard dans le film, ayant augmenté sa puissance en raison de la foudre, Kong a pris le dessus sur son adversaire reptilien. Dans l’affrontement final, tous deux tombent d’une falaise et se battent sous l’eau avec seulement Kong émergeant alors qu’il nage chez lui sur l’île de Faro … Godzilla est introuvable. Les fans ont débattu pendant des années pour savoir qui avait vraiment gagné le combat, mais dans les décennies à venir, même Toho Studios a admis que Kong avait gagné. Il est important de comprendre qu’à l’époque, Kong était considéré comme une sorte d’anti-héros car il avait une relation spéciale avec les êtres humains et, d’une certaine manière, était lié au public. Par contre, Godzilla était toujours considéré comme un méchant au Japon et n’était pas considéré comme une aide à l’humanité avant les films ultérieurs. Mais en sera-t-il de même aujourd’hui?

Examinons un peu plus la possibilité. Les images de la bande-annonce Godzilla contre Kong de la prochaine émission montrent ce qui est probablement une bataille précoce à bord d’un porte-avions. Des plans ultérieurs montrent Kong dans un état affaibli à bord de quelque chose qui ressemble à un gros cargo, perdant probablement le combat initial. Nous voyons alors une rencontre secondaire où Kong semble prendre le dessus avec l’aide d’une «hache de combat» qui semble également avoir des propriétés qui peuvent contrer le souffle atomique de Godzilla. Ce synopsis se présenterait généralement de manière similaire à l’original, Kong perdant la rencontre originale mais sortant finalement victorieux de la confrontation finale.

De plus, l’affiche du film pour Godzilla contre Kong déclare: «One Will Fall». Cela pourrait être une simple erreur d’orientation et un battage publicitaire, mais il est plausible si, par exemple, Godzilla laisse un héritage derrière. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles les stipulations du contrat de Toho interdiraient à Godzilla de mourir à moins qu’il n’ait un enfant pour perpétuer son héritage dans les films. Fait intéressant, une scène post-crédit de Godzilla: le roi des monstres nous montre une coupure de journal d’un œuf géant trouvé par Monarch.

En lisant la légende, les preuves indiquent autre chose.

Il existe également un solide précédent pour une progéniture de Godzilla dans le canon du film. La première observation d’un bébé Godzilla a eu lieu en 1967 Fils de Godzilla où son fils, nommé Minilla, éclos forme un œuf. Encore plus ironique, une autre itération du fils de Godzilla éclos d’un œuf dans le mentionné précédemment Godzilla contre Mechagodzilla II en 1993. Cette progéniture ressemblait un peu plus aux caractéristiques physiques de son père actuel qu’à l’original, mais ces deux films établissent clairement la possibilité que nous puissions encore voir un bébé Godzilla dans le prochain clobberfest permettant ainsi à King Kong d’être victorieux en finale. bataille.

En outre, une lecture rapide du site de jouets BigBadToyStore montre deux versions de jouets finales sans image et sont citées comme «Godzilla Little» et «Godzilla Minira». Minira est le nom japonais du Kaiju junior original du film de 1967. Ces faits sont trop spécifiques pour être une coïncidence.

Une autre théorie soutient que Godzilla mourra dans l’assaut combiné de King Kong et Mechagodzilla, qui devrait également faire sa première apparition moderne dans une épopée de Godzilla. Cette saga de monstres vient boucler la boucle avec leurs prédécesseurs historiques avec l’ajout de Mechagodzilla. Le résultat aura certainement des implications importantes à l’avenir.

L’original Kong contre Godzilla classique, trop éloigné de notre esprit et de notre plaisir visuel, a produit de multiples références dans la culture pop pour inclure l’industrie de la musique, la publicité, les jeux de société et a même été usurpé par les Simpsons. Le redémarrage de cette lutte titanesque produira-t-il le même héritage que le prédécesseur? Regardez Godzilla contre Kong dans les salles ou sur HBO Max le 31 mars et découvrez-le.

Godzilla contre Kong suit trois autres films populaires de Legendary Entertainment qui incluent 2014 Godzilla, 2017’s Kong: l’île du Crâne et Godzilla: le roi des monstres qui a fait ses débuts en 2019. Godzilla contre King Kong est réalisé par Adam Wingard et met en vedette Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Kyle Chandler et Millie Bobbie Brown.

