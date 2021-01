Godzilla contre. Date de sortie de Kong retardée d’une semaine de manière inattendue

Nous allons devoir attendre encore un peu pour voir Godzilla contre Kong. Warner Bros., quelques jours à peine après le lancement de la première bande-annonce bourrée d’action du film, a décidé de retarder la sortie. C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’ils ne l’ont repoussé que d’une semaine, ce qui signifie qu’il sortira encore beaucoup plus tôt que sa date de sortie initiale en 2021. Mais pour ceux qui avaient peut-être réservé une journée pour profiter des produits monstres, planifiez en conséquence. .

Godzilla contre Kong arrivera désormais à la fois dans les salles et sur HBO Max le 31 mars. Il était auparavant prévu pour le 26 mars. Mais son déploiement prévu sera le même, en ce sens que le gigantesque blockbuster sera utilisé dans les salles à la fois aux États-Unis et à l’étranger, tout en atterrissant également sur HBO Max aux États-Unis, pour ceux qui souhaitent le diffuser dans le confort de leur foyer. Auparavant, le film devait arriver le 21 mai. Mais Warner Bros. a estimé qu’il valait mieux sortir celui-ci dans le monde le plus tôt possible.

Le changement le plus récent intervient alors que Pas le temps de mourir, le dernier film de James Bond, a retardé sa sortie du 2 avril au 8 octobre. Peter Rabbit 2: The Runaway, qui était également prévue pour le 2 avril, arrive maintenant en juin. Cela signifie Godzilla contre Kong n’aura pratiquement aucune concurrence directe. Bien que le box-office ait été minime ces derniers mois, cela donnera au film une chance apparemment décente de ratisser les dollars.

Réalisateur Adam Wingard (Blair sorcière, Vous êtes le prochain) est aux commandes de la dernière entrée dans le MonsterVerse. Il suivra les traces des années 2019 Roi des monstres. La franchise comprend également Godzilla en 2014 et Kong: Skull Island en 2017. Le prochain film de monstres verra deux des bêtes les plus durables du cinéma s’affronter dans un spectacle massif.

Le marketing a promis qu ‘«on tombera», suggérant qu’il y aura un gagnant définitif. Bien que la bande-annonce de Godzilla Vs Kong suggère également qu’il y aura une autre menace lancée dans le mélange, peut-être de la variété Mechagodzilla. Wingard a récemment déclaré sur Instagram: « Je sais que cela ressemble beaucoup, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg monstre. » Il semble donc que nous ayons encore beaucoup à apprendre sur cette bataille pour les âges.

Outre les monstres, un casting humain empilé de la liste A est également à bord pour le film. Il comprend Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Julian Dennison et Demian Bichir. Millie Bobby Brown et Kyle Chandler reprennent également leurs rôles de Roi des monstres. Légendaire a cofinancé le film avec Warner Bros.Au départ, les deux étaient en désaccord lorsque WarnerMedia a annoncé son intention de sortir toute son ardoise 2021 dans les salles et sur HBO Max. Mais ils sont parvenus à un accord et les choses se dérouleront comme prévu, une semaine plus tard que prévu. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

