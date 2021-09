« God of War: Ragnarok »: les créateurs anticipent la présence d’Odin

L’équipe de Santa Monica Studio travaille d’arrache-pied sur « God of War: Ragnarok », la suite attendue du jeu d’action présenté exclusivement pour PlayStation 4 dans lequel on voyait Kratos lors de son exil à Midgard en compagnie de son fils Atreus en mission exaucer un vœu pour sa défunte épouse.

Après avoir anéanti le panthéon des dieux grecs, Kratos se retrouve maintenant dans le royaume de la mythologie nordique, se faisant des ennemis d’une grande puissance comme Thor, qui serait furieux de la mort de ses fils Magni et Modi, tandis que Freya chercherait à se venger de la mort. de son fils Baldur, antagoniste du premier opus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hideo Kojima partage l’idée d’un jeu qui change en temps réel

Alors que « God of War » présentait des rebondissements intéressants dans le développement de personnages d’une grande importance dans la mythologie nordique (comme l’origine de Loki, par exemple), tout semble indiquer que « Ragnarok », qui a été annoncé comme la fin du second saga dans la franchise, il continuera dans sa tradition de modifier certains éléments de la mythologie classique.

Après avoir révélé le premier aperçu de son gameplay lors de la présentation PlayStation organisée la semaine dernière, les réseaux sociaux de Santa Monica Studio ont commencé à présenter de nombreux indices sur ce que nous pouvons voir dans ce nouvel opus, présentant un fragment vidéo dans celui dans lequel deux corbeaux survolent Kratos lors de son voyage sur une friche gelée.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Berserk : l’interview révélerait quelques détails sur sa fin

« Odin a des tours dans ses manches que nous n’avons pas osé envisager », dit le slogan qui accompagne la publication. Dans la mythologie nordique, Odin possède deux corbeaux, Hugin et Munin, respectivement la pensée et la mémoire. Tous deux ont été envoyés par le « Père de Tous » pour parcourir les neuf royaumes, s’appuyant sur ses épaules pour murmurer tout ce qui s’y passe.

« God of War » avait déjà prévenu en 2018 l’existence d’Odin et de ses corbeaux messagers, qui étaient dispersés sur la carte et devaient être éliminés. Parce que cet opus promet la présence de nouveaux personnages, dont Tyr, le dieu nordique de la guerre, il ne serait pas surprenant qu’Odin soit l’un des ennemis à vaincre dans ce jeu. « God of War: Ragnarok » n’a pas encore de date de sortie, mais son arrivée sur PS4 et PS5 a été confirmée.