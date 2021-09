God of War Ragnarok conclut l’histoire nordique, les neuf royaumes en vedette

God of War Ragnarok est réel, et cela ressemble à une autre aventure épique pour notre bien-aimé Ghost of Sparta. Cependant, il semble que cela pourrait aussi être son dernier – du moins, son dernier dans le royaume de la mythologie nordique.

S’exprimant lors de l’interview post-spectacle du PlayStation Showcase, Eric Williams, réalisateur de la suite, a été interrogé sur la question de savoir si Ragnarok – la bataille cataclysmique qui signale la fin du monde – se produirait dans le jeu. « Vous ne pouvez pas appeler le jeu God of War Ragnarok et ne pas avoir Ragnarok dans le jeu », a déclaré Williams.

Ce qu’il dit ensuite est très intéressant : « Ça va arriver. On va couronner la série nordique avec ça. »

Donc, cela semble être le deuxième et dernier jeu nordique de la série God of War. Nous sommes sûrs que beaucoup s’attendaient à une trilogie, mais Santa Monica Studio semble l’appeler un jour après Ragnarok.

Ailleurs, sur le blog PlayStation, il a été confirmé que nous visiterons les neuf royaumes de ce titre. Dans le jeu de 2018, trois des royaumes ont été bouclés – Vanaheim, Svartalfheim et Asgard – mais ils seront accessibles et entièrement explorables dans Ragnarok, avec les autres que nous connaissons et aimons tous. Il n’y a pas vraiment de détails sur ce que ces emplacements apportent à la table, mais il semble que ce sera un jeu costaud. « Explorer les royaumes vous emmènera partout, des jungles verdoyantes d’un autre monde aux réseaux miniers souterrains complexes », lit-on sur le blog. « Ce prochain opus de la série vous apportera une variété de lieux plus diversifiés, beaux et mystérieux que dans tout autre jeu God of War. »

L'amener sur. Êtes-vous excité pour celui-ci?