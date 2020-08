God Of War 5: Tout ce que vous devez savoir sur l’intrigue, la distribution, la date de sortie et les mises à jour de la bande-annonce !!

Les exclusivités Sony Playstation sont un plaisir, et il y a une raison pour laquelle un certain nombre de jeux sont restés exclusifs. L’une des franchises les plus profondes de Dieu a parcouru un très long chemin et est considérée comme l’une des franchises les plus importantes de l’industrie du jeu.

Alors que la franchise redémarrait la série à ses 20 derniers, God of War se dirige maintenant vers sa cinquième édition. God of War était un cauchemar d’un chef-d’œuvre qui présentait le Baldur comme un antagoniste dirigeant la franchise dans la mythologie nordique.

Du grec au nordique, God of War a eu un effet immédiat sur le public des joueurs et en utilisant son lancement; la franchise sera sans conteste la plus grande.

Histoire de God Of War 5

Après les apparitions notables dans l’univers cinématographique Marvel, Thor a joué un rôle essentiel dans les franchises. Après cela, Thor se familiarise avec la foule et maintenant, le personnage se dirige vers la franchise God of War. À la fin de God of War, Thor se tenait à l’extérieur de l’endroit où se trouvait Kratos et l’a appelé depuis que Kratos a tué son frère et le fils d’Odin, Baldur.

Alors. Dans la prochaine édition, nous pouvons voir Thor comme un antagoniste. En outre, Odin peut être exactement sur la même page. Il y aura des problèmes pour votre Kratos alors qu’il est sur le point d’affronter l’un des personnages de tout l’univers.

Date de sortie prévue de God of War 5

Nous anticipons actuellement ses exclusivités, et il reste quelques semaines pour le lancement de Playstation 5 et Spider-Man a déjà taquiné. Alors maintenant, quel est le problème pour God Of War, il y a des spéculations selon lesquelles le jeu est en cours de développement et nous pouvons nous attendre à ce qu’il arrive après deux ans de sortie de la console de nouvelle génération.

Plus d’informations sur le jeu

De nombreuses informations sur le jeu ont été obtenues dans les teasers ou les offres d’emploi. Dernièrement, une offre d’emploi a été publiée le 14 juin par Santa Monica, ce qui nécessite «de comprendre God of War (2018) et d’être également en mesure de parler en profondeur du système de combat, des mécanismes et des ennemis». Plus tard, cette gamme a été éliminée. Cela pourrait éventuellement être attribué pour éviter tout soupçon. Mais, il semble que le jeu sortira bientôt et reste au stade de développement.

