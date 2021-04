Goblin Stone devrait sortir sur Steam début 2022

Orc Chop Games, un éditeur indépendant basé aux Philippines, propose une aventure de RPG au tour par tour en 2D unique sur le thème des gobelins. Pierre gobeline est sur le point de sortir le Vapeur début 2022, mais le titre a une démo disponible pour les curieux de son parcours. Les gobelins sont les personnages principaux et emmènent les joueurs dans un voyage unique à travers une terre magique.

Pierre gobeline est conçu par Vince McDonnel, ancien fondateur de The Playforge, et il emmène les joueurs dans un voyage unique. Combattez les humains, les elfes et les nains dans un environnement de RPG au tour par tour mélangé à de superbes niveaux 2D dessinés à la main.

Dans Pierre gobeline, les joueurs créeront leur propre repaire gobelin et géreront leur liste unique d’aventuriers. Cartographiez votre lignée et créez une équipe de raid parfaite en faisant des choix difficiles auxquels seuls les gobelins doivent faire face. Il s’agit d’un flip unique sur une expérience de RPG traditionnelle alors que les joueurs interagissent avec une race de méchants standard.

Le monde est un vaste environnement généré de manière procédurale rempli de niveaux 2D dessinés à la main. Les joueurs sont chargés de construire un grand repaire gobelin dans les ruines d’un ancien fort. Cela s’accompagne de défis et de menaces, y compris les aventuriers qui veulent vous faire du mal.

Battez-vous contre des humains, des elfes, des nains et plus encore dans une approche innovante du système de combat au tour par tour. En commençant par un groupe de gobelins en lambeaux, les joueurs peuvent élever sélectivement leur troupeau pour créer des combattants supérieurs au niveau génétique.

Le narrateur raconte l’histoire et est exprimé par l’acteur écossais James Smillie. Ceci est associé à la musique primée du compositeur Peter McConnell qui a travaillé sur Foyer, Âge brisé, et Monkey Island.

Ce jeu propose une mort permanente pour les gobelins et s’attend à ce que beaucoup d’entre eux meurent. À chaque mort vient un nouvel ancêtre qui renforce votre tribu et construit une connexion plus profonde pour tous.

Le développeur est un studio de jeux autofinancé qui travaille avec passion pour créer le meilleur jeu possible. Bien qu’il s’agisse d’un projet de niche, sa direction artistique et son thème unique peuvent le conduire plus haut que de nombreux titres triple-A.

En ce qui concerne l’âge, ce titre semble être conçu pour un public de tous âges. L’aspect RPG unique demandera des décisions tactiques à prendre, mais sinon, le contenu semble propre et invitant comme un livre d’histoires.

Pierre gobeline devrait sortir au début de 2022, mais jusque-là, les joueurs peuvent profiter d’une démo publique disponible dès maintenant sur Steam pour toutes les parties intéressées et les joueurs.