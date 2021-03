Goblin Slayer Saison 2: La première saison de la série d’anime japonais Dark Fantasy a reçu des critiques positives. Y aura-t-il tout lu ici !!!

L’anime est un vaste monde avec une grande variété de genres. Le fantasme sombre est l’un de ces genres, et l’anime « Goblin Slayer » en fait partie. La série est écrite par Kumo Kagyu, avec des illustrations de Noboru Kannatsuki. Après deux ans d’attente, la saison 2 de Goblin Slayer touche enfin à sa fin. La série de romans légers a été largement saluée et se prépare pour sa deuxième tranche.

La première saison se termine sur un cliffhanger, avec la carte de titre dans la finale indiquant «Goblin Slayer will Return», donc nous attendons avec impatience Goblin Slayer Saison 1, qui révélera tous les mystères. La première saison, diffusée le 7 octobre 2018, comptait 12 épisodes et était généralement considérée comme la plus polarisante des offres d’anime de diffusion simultanée de la première saison en raison de son intrigue et de sa demande pour plus.

Y aurait-il une date de sortie pour la saison 2 de Goblin Slayer?

Malgré le fait que la série animée ait été renouvelée pour une deuxième saison, il n’y a aucun mot officiel sur la date de sa sortie. Il faut beaucoup de temps pour que les suites d’anime apparaissent. Cependant, comme l’émission est actuellement en cours, nous nous attendons à un retour en 2021 ou au début de 2022. La saison 2 devrait être diffusée en octobre 2021, le même mois que la saison 1 en 2018.

Bande-annonce:

Terrain:

L’histoire de Goblin Slayer se déroule dans un monde mystique où les aventuriers gagnent leur vie en accomplissant des tâches et des contrats. Leurs rôles sont souvent risqués et ne se déroulent pas toujours comme prévu. Une jeune prêtresse rejoint ce groupe d’aventuriers et conclut un accord qui tourne terriblement mal. Les gobelins attaquent son groupe et tout le monde sauf elle est tué.

Heureusement pour elle, un explorateur accompli spécialisé dans le meurtre de gobelins arrive et la sauve. Le tueur de gobelins est le surnom de l’homme. La saison prochaine, en revanche, devrait suivre l’exemple du manga et montrer de nombreux rebondissements en cours de route.

L’elfe noir et le roi gobelin, deux personnages très attendus, seront également vus. Nous continuerons à suivre les exploits du Goblin Slayer alors qu’il tente d’exterminer les gobelins.

Polémique à propos du Goblin Slayer

Pour le premier épisode, l’émission a été entachée de controverse. La plus grande source de discorde était l’extrême violence décrite dans les scènes d’attaque. Il y avait une croyance répandue que certaines scènes sexuelles violentes étaient trop difficiles à digérer.

Cette controverse, en revanche, a généré un certain buzz et a stimulé l’audience des anime.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂