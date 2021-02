Gmail essaie une modification de conception subtile que vous ne remarquerez pas

La version de bureau de Gmail teste un nouveau design dans le vrai style Material Design.

Au sein de l’écosystème d’applications Google, l’un des plus importants et des plus utilisés par plus de personnes dans le monde est votre gestionnaire de messagerie, Gmail, qui teste actuellement un nouveau design dans votre application de bureau.

Voici la nouvelle apparence de l’application Gmail pour PC

Une série d’applications gratuites telles que Gmail, Google Maps ou Google Photos qui ils sont très pratiques pour notre quotidien et qu’à chaque fois, ils ont plus de fonctionnalités.

Comment télécharger toutes vos photos depuis Google Photos étape par étape

Cette fois, nous en venons à parler de l’application de Gmail pour ordinateur, puisque selon ce qu’ils nous disent dans Android Police, Google vous testez un nouveau design dans cette application si subtile que vous ne l’avez peut-être pas remarqué.

Cette refonte affecte principalement icônes d’application qui ont été modifiés pour ressembler autant que possible à ceux que l’on peut voir dans l’application mobile. Ce que fait Google, c’est appliquer le style Material Design à l’application de bureau de votre gestionnaire de messagerie.

Ces changements esthétiques peuvent être observés dans les icônes des dossiers dans la barre latérale et les icônes des expéditeurs d’e-mails e-mails que nous recevons. Ainsi, dans le premier cas, on voit quelques icônes avec plus de remplissage de couleur et passant d’une couleur grise à une couleur plus noire et dans le second cas, on en trouve icônes plus colorées et arrondies.

Google One: ce que c’est, les avantages et tout ce que vous pouvez faire avec votre abonnement

Il faut souligner que cette nouvelle apparence de l’application Gmail pour ordinateurs n’a pas atteint tout le monde pour le moment, ce qui signifie que ce sera sûrement un test avant de le lancer globalement pour tout le monde les millions d’utilisateurs de ce client de messagerie dans le monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂