« Ginny et Georgia », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Ginny et Georgia » première sur Netflix uniquement le jeudi 5 janvier 2023mais les fans de la série mettant en vedette Brianne Howey et Antonia Gentry et les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un deuxième versement qui résout toutes les questions en suspens.

Dans les premiers épisodes de la fiction créée par Sarah Lampert, une mère célibataire déménage avec ses deux enfants dans une petite ville du Massachusetts dans l’espoir de retrouver un mode de vie plus conventionnel. Mais ils trouvent que la route vers un nouveau départ est cahoteuse.

Alors que dans le deuxième épisode, de nouvelles relations et de nouveaux défis se profilent à l’horizon pour Georgia et Ginny, mais des secrets du passé continuent de se cacher et menacent de détruire leur vie paisible à Wellsbury. Ensuite, Y aura-t-il la saison 2 de « Ginny et Géorgie” ?

« GINNY AND GEORGIA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série écrite par Erin DeckSusan Shipton et Jonathan Egan, comme on le voit dans le dernier chapitre, il est presque certain que le géant du streaming renouvellera le programme pour un nouveau lot d’épisodes qui résolvent les mystères laissés par le précédent opus.

À la fin de la deuxième saison de « Ginny et Géorgie”Alors que Gil continue de lancer des menaces et que Gabriel se rapproche, des révélations sur le passé de la Géorgie émergent au pire moment possible. De plus, le mariage tant attendu se termine par une arrestation qui surprend les invités.

Le deuxième volet laissait plusieurs questions en suspens, notamment comment la Géorgie sortira-t-elle du nouveau problème ? Marcus et Ginny vont-ils se réconcilier ? Joe et Georgia admettront-ils leurs sentiments ? Max commencera-t-il une relation avec Silver ? Sion emménagera-t-il avec Simone ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, un service qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée .