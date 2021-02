Gina Carano a été délibérément coupée de ces grandes annonces Star Wars il y a des mois

La nouvelle tendance de ce mercredi soir était le licenciement par Lucasfilm de l’actrice Gina Carano non seulement The Mandalorian mais aussi mettre fin efficacement aux chances de son apparition à l’avenir Guerres des étoiles projets. Le pas a été franchi après avoir publié plusieurs publications controversées sur les réseaux sociaux qui ont suscité de graves réactions négatives, ce qui a incité Lucasfilm à nouer des liens étroits avec elle, car ils les trouvaient « odieux et inacceptables ». Mais selon un rapport récent, Carano n’a pas seulement perdu son rôle de Cara Dune dans la série à succès Disney +, mais aussi l’opportunité de diriger un Guerres des étoiles série, très probablement la récente Rangers de la nouvelle république, qui était dans le pipeline avant qu’elle ne se mêle de controverses.

Depuis novembre 2020, ancien combattant MMA Gina Carano a attiré la colère des médias sociaux à travers ses publications controversées qui ont commencé par se moquer de la nécessité de porter des masques au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, des tweets transphobes, suivis par la diffusion de fausses nouvelles selon lesquelles une fraude électorale s’est produite lors des élections présidentielles récemment tenues. #FireGinaCarano est à la mode depuis longtemps en tant que fans de The Mandalorian a constamment cherché son retrait de la série alors que ses messages litigieux continuaient.

C’est donc son récent post Instagram, dans lequel elle comparait le fait d’être républicaine aujourd’hui à être juive au moment de l’Holocauste, qui semble avoir scellé son destin. Bien qu’elle ait rapidement supprimé le message, le mal était déjà fait – les captures d’écran de ses messages devenaient virales et bientôt Lucasfilm a annoncé qu’elle « n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et qu’il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir ».

Selon un rapport récent de Le Hollywood Reporter, La décision de Lucasfilm de la retirer n’a pas été prise en un jour – il a été allégué que le studio avait mis fin à leur relation Carano il y a des mois, avant la grande journée des investisseurs de Disney où ils ont annoncé une multitude de nouvelles émissions de télévision et de films Star Wars.

« Ils cherchaient une raison de la licencier depuis deux mois, et c’était aujourd’hui la goutte d’eau », a déclaré une source connaissant Lucasfilm. THR.

Le rapport indique qu’avant que Carano ne suscite les controverses sur les réseaux sociaux avec ses publications, le studio prévoyait de lancer un Guerres des étoiles série avec elle comme vedette principale. Ils ont même prévu de présenter la série lors d’une présentation de la journée des investisseurs en décembre, mais ont abandonné les plans après ses tweets en novembre.

Dans The Mandalorian, son personnage, Cara Dune était devenue une alliée de confiance de Mando et récemment promue comme maréchal de Nevarro par la Nouvelle République. Étant donné qu’elle était quelqu’un que Mando cherchait toujours quand il avait besoin d’aide et à en juger par la finale explosive de la saison 2, il était évident qu’elle se serait jointe à lui contre Bo Katan dans le combat pour le Darksaber la saison prochaine. Après avoir repris son rôle d’un ancien soldat de choc de l’Alliance rebelle pendant deux saisons sur The Mandalorian, Carano ne reviendra pas.

À la lumière de ces récents messages sur les réseaux sociaux, ce soir, Date limite rapporte que l’agence de talent de Gina Carano, UTA, a effectivement retiré l’actrice de sa clientèle.

Selon certaines sources, le personnage de Carano, Cara Dune, était censé se frayer un chemin à travers plusieurs The Mandalorian retombées dans le Guerres des étoiles univers, mais maintenant le studio a effectivement annulé toutes les possibilités de jamais l’actrice en vedette dans une production Lucasfilm. Reste à savoir si le studio décidera de refondre la pièce ou non. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

