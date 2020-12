‘Gilmore Girls’: Luke Danes avait-il vraiment peur de son engagement?

Gilmore filles les fans conviennent pour la plupart que Luke Danes était «l’un des bons». Amy Sherman-Palladino, la créatrice de l’émission, l’a conçue de cette façon. En fait, Luke a été appelé «l’un des bons» par Lorelai Gilmore et sa sœur Liz plus d’une fois. Cependant, quand vous l’examinez attentivement, Luke avait de très mauvaises habitudes. Non seulement il contrôlait un peu et agissait souvent de manière supérieure, mais si vous examinez ses relations amoureuses, il est sûr de dire qu’il avait peur de l’engagement.

Luke voulait que Rachel revienne, mais l’a repoussée une fois qu’elle s’est montrée

Dans la saison 1 de l’émission, la petite amie de longue date de Luke, Rachel, est revenue à Stars Hollow après une mission de photojournalisme. Elle était prête à s’installer avec Luke. Vraisemblablement, c’est exactement ce que Luke avait toujours voulu. À tout le moins, c’est ce que tout le monde pensait dans la ville, mais finalement, Rachel est repartie. Alors que certains peuvent prétendre qu’elle est partie parce que Luke semblait être dans Lorelai, il y a une autre explication.

CONNEXES: « Gilmore Girls »: 3 Times Stars Hollow était en fait super effrayant

Luke aurait pu s’engager dans sa nouvelle relation et redoubler de volonté d’être avec Rachel. L’option était juste devant lui. Au lieu de cela, il l’évitait et agissait à l’écart jusqu’à ce qu’elle semble comprendre qu’elle n’était pas désirée. S’il s’agissait vraiment de Lorelai, il aurait pu la poursuivre alors. Mais il ne l’a pas fait. Peut-être que la fin de sa relation avec Rachel ne concernait pas Lorelai après tout.

Le mariage de Luke avec Nicole a suivi le même chemin

Après Rachel, Luke était célibataire pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il rencontre Nicole. Nicole était une avocate qui travaillait pour un cabinet qui représentait Taylor Doose. La relation semblait décontractée au début, mais a abouti au mariage du couple lors d’un voyage ensemble. Une fois qu’ils ont trouvé un appartement ensemble, les choses ont vraiment changé.

Luke n’a jamais semblé rester dans l’appartement et a préféré rester à Stars Hollow. Finalement, Nicole a trompé Luke, mais le traitement de Luke envers Nicole n’a pas indiqué qu’il voulait être avec elle de toute façon. Une fois de plus, il a agi froidement et à l’écart jusqu’à ce que la femme de sa vie se retire de lui.

Luke a repoussé Lorelai aussi

Les fans croient en grande partie que les relations précédentes de Luke n’ont pas fonctionné parce qu’il a toujours eu des yeux pour Lorelai, mais si c’était le cas, pourquoi l’a-t-il repoussée, pas une mais deux fois? Dans la saison 5, Luke a mis fin à sa relation avec Lorelai en raison de la présence de Christopher Hayden au mariage d’Emily Gilmore et de Richard Gilmore. Il a dit à Lorelai qu’il ne pouvait pas faire face à l’examen minutieux de sa famille.

Scott Patterson comme Luke Danes et Lauren Graham comme Lorelai Gilmore | Netflix

CONNEXES: « Gilmore Girls »: les fans ont trouvé l’enfant d’amour secret de Luke incroyable

Dans la saison 6, après qu’ils se soient remis ensemble et se sont fiancés, il a reporté la date du mariage lorsque sa fille, April Nardini, s’est matérialisée. Le report était compréhensible, mais son comportement envers Lorelai dans les mois qui suivirent était froid, dur et déconnecté. Luke était-il vraiment inquiet pour April, ou avait-il juste froid aux pieds? Les critiques de Luke diraient que c’était ce dernier.