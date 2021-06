Gillian Anderson est à la mode sur Twitter pour être géniale après l’annonce de la couronne

Il semble que de tous les faits de la vie, l’un qui est indéniable est que le moment où Netflix partage des messages Twitter sur La Couronne, Gillian Anderson tendances sur le site de médias sociaux pour aucune autre raison que d’être Gillian Anderson. Cela a été prouvé aujourd’hui lorsque le streamer a annoncé que Jonny Lee Miller jouerait le Premier ministre britannique John Major dans la 5e saison à venir de La Couronne, l’annonce a rapidement joué un rôle secondaire lorsque c’est le nom de Gillian Anderson qui a commencé à devenir une tendance.

Cependant, ce n’est pas aussi aléatoire qu’il n’y paraît, car Anderson a joué un rôle de premier plan dans La Couronne comme Margaret Thatcher, et c’est là que ses mentions ont commencé. Beaucoup ont commenté le message original du fonctionnaire La Couronne compte Twitter selon lequel Miller ressemble peu à Major et ne pourrait pas jouer le rôle, mais cette opinion a été contrée par des comparaisons avec Anderson étant choisi Thatcher dans la série. Alors que c’était là que cela a commencé, cela s’est transformé en une fête d’amour complète de Gillian Anderson, et il est difficile de penser à une meilleure façon de passer un vendredi soir.

Certains étaient heureux de partager leur amour pour l’actrice et ses nombreux rôles au fil des ans, tandis que d’autres ont déclaré leur amour éternel pour elle, puis sont venues les photos. Tant de photos, dont beaucoup rappellent celles d’Anderson X-Files jours où elle est apparue dans de nombreux magazines tels que FHM et Maxim, et bien sûr quand elle est devenue la femme la plus sexy du monde de FHM, à l’époque où ce genre de chose était considéré comme un énorme compliment et non considéré comme offensant et objectivant. L’apparition d’Anderson dans The X-Files à l’âge de 24 ans l’a mise sur les murs de nombreux garçons geeks et nerds et lui a valu une base de fans sans cesse croissante. Flash Forward ces dernières années et elle est devenue connue pour une série de rôles dramatiques dans des goûts de De grandes attentes, Hannibal et Dieux américains. Et puis nous arrivons à Éducation sexuelle.

Maintenant dans la cinquantaine, Anderson a endossé le rôle de la sexothérapeute Jean Milburn dans le succès retentissant de Netflix Éducation sexuelle en 2018. Pour beaucoup, l’idée de s’asseoir sur un canapé pour transmettre leurs fantasmes à Anderson est, eh bien, le genre de fantasmes qu’ils seraient probablement en train de relayer. Pour prouver davantage ce point, de nombreuses scènes d’Anderson faisant des choses avec des légumes dans la série ont rapidement accumulé des vues et elle a même sorti une vidéo ASMR en tant que personnage, quelque chose qui aurait donné des frissons à ceux qui regardaient. Il est juste de dire que la série a prouvé que même toutes ces années, elle peut toujours donner du fil à retordre à certains de ses homologues plus jeunes lorsqu’il s’agit de faire chauffer les fans sous le col.

Ainsi, alors que certains ont vérifié la tendance pour s’assurer que rien de fâcheux n’était arrivé à l’actrice, la grande majorité est simplement venue partager certaines des images les plus mémorables de la star et se prélasser dans la gloire de tout Gillian Anderson juste parce qu’elles le pouvaient. Pourquoi ne pas les rejoindre avec certains des messages ci-dessous.

