Gillian Anderson a interdit à ses enfants de regarder l’éducation sexuelle

Anderson, 53, stars dans la série en tant que Dr Jean Milburn, un sexe thérapeute qui donne des conseils à de nombreux Moordale Les élèves du secondaire et leurs parents – tandis qu’aussi embarrasser à plusieurs reprisesment son fils adolescent Otis avec son approche franche à discuter d’intimité.

Anderson – qui est la maman de Piper, 26 ans, et ses fils Oscar, 14 ans, et Felix, 12 ans – dit le le spectacle ne doit pas servir de « substitut » pour éduquer les jeunes sur les oiseaux et les abeilles, car il ne couvre pas nécessairement tout ce qu’ils doivent savoir, admettant qu’elle était également «dans le déni» que ses propres enfants s’étaient mis à l’écoute.