Giblins Fantasy Builder est maintenant disponible sur les appareils mobiles

Par un développeur indépendant Comportement interactif vient un nouveau jeu de construction fantastique pour le public mobile. Constructeur de fantaisie Giblins apporte des couleurs vives, de l’humour et bien plus à un monde fantastique plein de références amusantes à la culture pop. Explorez une variété d’expériences de jeu dans un seul titre.

Mettez les Giblins au travail et regardez-les rassembler des ressources et fabriquer du matériel. Armez vos aventuriers du magnifique. Faites éclore plus d’œufs Gibling, attribuez-leur plus de travail et essayez de profiter des récompenses de votre stratégie unique et motrice.

Le but du jeu est de construire un puissant château plein de richesses et d’histoire. L’aventure peut être un travail très difficile, et c’est là que les Giblins entrent en jeu. Bienvenue dans une expérience fantastique où vous construisez une vie à travers la servitude des nombreux Giblins.

Construisez une petite communauté et une petite ville en ajoutant une taverne, un théâtre et de nombreuses autres options à votre château. Vendez aux aventuriers et aux acheteurs les articles importants dont ils auront besoin pour leurs futures aventures.

Pendant que vous vous occupez de l’opération à l’étage, les Giblins continueront de récolter des ressources souterraines et de fabriquer des objets merveilleux. Attribuez-leur les emplois de leurs rêves et regardez votre château se transformer en une opération épanouissante et efficace.

C’est un jeu farfelu plein de personnages intéressants, une ville à construire et une envie de devenir quelque chose de plus. Profitez de l’environnement fantastique alors que votre ville devient l’endroit idéal pour tout ce dont les aventuriers ont besoin.

En tant que titre mobile, ce jeu est hautement portable. Il contient un système de microtransaction limité, mais c’est naturel pour un titre mobile. Les joueurs peuvent profiter d’un ensemble d’options unique en augmentant leurs ressources et en construisant une meilleure ville.

Pour plus d’informations, assurez-vous d’explorer le site Web du développeur. Il existe des tonnes de mises à jour et d’autres informations disponibles. Ce jeu a l’air proprement animé et vaut au moins un coup d’œil avant le téléchargement.

Quant à l’âge, ce titre a quelque chose pour tout le monde. En tant que constructeur de ville fantastique unique, les joueurs doivent se préparer à une obligation plus longue. Développer une ville complète prend du temps, c’est donc un titre de patience.

Les joueurs intéressés par Constructeur de fantaisie Giblins peut le trouver sur les appareils iOS et Android. Il s’agit d’un titre purement mobile, alors ne vous attendez pas à un port de si tôt. Ce jeu unique donnera aux joueurs une chance pour encore plus d’aventures de construction de villes fantastiques.