Giannis Antetokounmpo divulgue son avenir en dollars

Giannis a récemment expliqué ce que les Bucks devront faire pour le garder à Milwaukee.

Il y a eu beaucoup de rapports au cours des derniers mois sur Giannis Antetokounmpo et quels sont ses projets futurs. Bien sûr, Giannis deviendra agent libre en 2021 et les Milwaukee Bucks n’aimeraient rien de plus que de garder le double MVP dans leur équipe. À la suite de récents échecs en séries éliminatoires, cependant, certaines personnes pensent que les Bucks pourraient finir par perdre Giannis contre des équipes comme les Heat, les Raptors ou même les Warriors. En s’adressant à la publication suédoise Aftonbladet, Giannis a pu parler de ses projets d’agence libre et de toutes les rumeurs qui circulent. Comme il l’a expliqué, tant que les Bucks resteront déterminés à gagner, il restera à Milwaukee. Kevin C. Cox / Getty Images « Il y a beaucoup de rumeurs », a déclaré Giannis. « Tout le monde a des opinions. Mais en fin de compte, je ferai ce qu’il y a de mieux pour ma famille. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être à Milwaukee pendant plusieurs années. Tant que Milwaukee et moi sommes sur la même longueur d’onde quand il s’agit d’être l’une des meilleures équipes de la Ligue et de remporter des championnats, c’est bien, quand ça change, ce ne sera pas bien. […] Cela dépend des décisions qu’ils prennent. S’ils prennent la bonne décision, je serai là pendant de nombreuses années. S’ils ne le font pas, nous verrons. La NBA est une affaire et nous la prenons au jour le jour. Espérons que nous pourrons réussir ensemble. » Les enjeux sont extrêmement élevés pour les Bucks cette saison et avec l’intersaison commençant le 20 novembre, vous pouvez être sûr que l’équipe cherchera à faire de grands mouvements. [Via]