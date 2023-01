Giancarlo Esposito poursuit sa campagne pour jouer le professeur X dans le MCU

Jusqu’à ce que les X-Men soient lancés lors de leur redémarrage dans l’univers cinématographique Marvel, Giancarlo Esposito tentera de décrocher le rôle de Charles Xavier, alias le professeur X. Précédemment interprété par des acteurs comme Patrick Stewart et James McAvoy, le leader des X-Men sera très probablement repensé avec un nouvel acteur dans le rôle lorsque le groupe mutant finira par arrive dans le MCU. Dans le passé, Esposito a déclaré qu’il avait eu des discussions avec Marvel sur la possibilité de rejoindre l’un de leurs projets et qu’il espérait jouer le professeur X avant tous les autres.

Dans une nouvelle interview avec Le spectacle de ce soir, Esposito a de nouveau évoqué la possibilité de rejoindre le MCU. Il mentionne qu’il y a quelques personnages différents que les fans lui demandent constamment de jouer potentiellement, et parmi eux se trouve le professeur X. C’est celui qui l’intéresserait le plus, car après avoir joué des personnages aussi méchants dans des émissions comme Tu ferais mieux d’appeler Saul, Le Mandalorienet Les garçons, Esposito veut jouer quelqu’un qui est plus un bon gars pour changer. Comme il le dit à Jimmy Fallon :

« J’aime ce que fait Marvel. J’aime que les fans puissent me voir dans cet univers et ne proposent pas qu’un seul personnage, peut-être Magneto, peut-être (M.) Freeze, et la plus grande demande est Charles Xavier. Mais, écoutez, je Je veux jouer un bon gars ! Et Charles est intelligent, il est bon. Mais, j’ai l’impression qu’il peut y avoir un certain kilométrage avec moi et Marvel. Je sais que j’aime ce qu’ils font. Je sais que j’aime la créativité. Alors, qui sait quoi pourrait arriver. Continuez à le diffuser.