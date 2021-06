Ghostrunner PS5 Version Datée de Septembre, Fonctionne à 4K 120FPS

Après avoir confirmé qu’une suite est en route, l’éditeur 505 Games a révélé que le jeu Ghostrunner original recevra sa version native PlayStation 5 le 28 septembre 2021. Toute personne possédant déjà le jeu sur PS4 bénéficiera d’une mise à niveau gratuite, mais si vous ne le faites pas. t, cela coûtera 24,99 €/29,99 €. La version PS5 embarquera tous les nouveaux modes et éléments de contenu ajoutés au jeu de base depuis son lancement, et bénéficiera également d’autres mises à jour prévues à l’avenir. Cela inclut le nouveau mode roguelike et un autre conçu pour aider le joueur tout au long de la campagne.

C’est très bien, mais de loin la chose la plus cool à propos de cette édition PS5 de Ghostrunner est qu’elle fonctionnera dans une résolution 4K à 120 images par seconde. Un mode différent vous permettra d’activer le lancer de rayons, tandis que l’audio 3D et le retour haptique seront exploités tout au long de l’expérience. Le chargement est également dit « instantané ». On dirait vraiment que le développeur One More Level va en ville avec cette version de génération actuelle, alors.

Nous n’avons pas eu le temps de revoir Ghostrunner lorsqu’il est sorti sur PS4 l’année dernière, mais il est censé être plutôt bon. Une note métacritique de 76 le suggère au moins. Avez-vous attendu une version PS5 native de Ghostrunner ? Ou avez-vous joué au jeu sur PS4 et avez-vous hâte de le revivre avec de meilleurs visuels et une meilleure fréquence d’images ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.