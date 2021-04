Ghostbusters Slimes Theme Park Management Sim Planet Coaster sur PS5, PS4

Qui allez-vous appeler pour le nouveau contenu de Planet Coaster: Console Edition? Ghostbusters, bien sûr! Frontier a annoncé une nouvelle extension sous licence pour sa simulation de gestion de parc à thème – qui sortira le 29 avril sur PlayStation 5 et PS4 pour 12,99 € / 14,99 € – qui ajoutera des modèles comme ECTO-1 et Stay Puft Marshmallow Man à votre bibliothèque de plans .

Avec des effets sonores directement du film de 1984, en plus de deux nouveaux manèges – le RollerGhoster et l’expérience Ghost Busters – vous serez en mesure de vraiment stimuler l’intérêt pour votre parc. Il y a même un nouveau scénario axé sur l’histoire que vous pourrez compléter, mettant en vedette les talents vocaux de Dan Aykroyd et William Atherton.

Si cela ne suffit pas, une extension distincte, le Pack Studios, vous permettra de «chorégraphier des cascades palpitantes, de concevoir des tournées de backlot passionnantes et de créer des manèges à sensations cinématographiques qui placent les invités au cœur de l’action». Celui-ci est livré avec une tonne de plans et de pièces de construction, ainsi que trois manèges supplémentaires.

Le pack Studios doit également sortir le 29 avril et coûtera 7,99 € / 9,99 €. Envisagez-vous d’améliorer vos parcs avec ce DLC? Réservez une excursion d’une journée dans la section commentaires ci-dessous.