Ghostbusters Day célébré par les fans à l’occasion du 37e anniversaire d’Original

Les fans célèbrent le « Ghostbusters Day » en l’honneur du 37e anniversaire du film original Ghostbusters. A l’été 1984, chasseurs de fantômes est sorti en salles aux États-Unis, engendrant instantanément un phénomène de culture pop et l’une des franchises les plus populaires au monde. L’original reste un favori pour tant de fans, et des milliers de personnes se regroupent pour célébrer l’importance du film emblématique.

« Le plaisir ne fait que commencer. Bonne journée #Ghostbusters », a tweeté Sony Pictures UK, y compris une vidéo des mini-pufts tentant de gravir le chasseurs de fantômes logo.

Publication d’une vidéo de la chasseurs de fantômes Cast testant d’autres noms pour le film, un autre fan a écrit : « chasseurs de fantômes est sorti aux États-Unis le 8 juin 1984. Mais cela aurait pu être si différent, cela aurait pu facilement être Ghoststoppers ou même Ghostblasters. Voici Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis nous donnant 3 alternatives. Bonne #GhostbustersDay. »

Ghostbusters est sorti aux États-Unis le 8 juin 1984. Mais cela aurait pu être si différent, cela aurait pu facilement être Ghoststoppers ou même Ghostblasters. Voici Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis nous donnant 3 alternatives. Heureux #GhostbustersDay 👻 pic.twitter.com/YNJnmjsXrn – La piqûre (@TSting18) 8 juin 2021

Un fan a tweeté : « Il y a 37 ans aujourd’hui. L’un de mes films préférés de tous les temps est sorti. Il faudrait 6 mois avant sa sortie en Irlande. Merci f ** k, ils ne font plus ça. »

Il y a 37 ans aujourd’hui. Un de mes films préférés de tous les temps est sorti. Il faudra attendre 6 mois avant sa sortie en Irlande. Merci putain, ils ne font plus ça.#GhostbustersDaypic.twitter.com/hhX4me3pTG – Andy McCarroll (@Andymc1983) 8 juin 2021

« Aujourd’hui, c’est #GhostbustersDay et marque le 37e anniversaire de l’un des films les plus parfaits jamais réalisés ! » tweete un autre fan.

Aujourd’hui c’est #GhostbustersDay et marque le 37e anniversaire de l’un des films les plus parfaits jamais réalisés ! pic.twitter.com/od2MSWx4aC – Tom (@TheVoiceofTOD) 8 juin 2021

Paraphrasant une citation du film, un autre fan écrit: « ‘Nous sommes sur le point d’établir LA science de la défense indispensable de la prochaine décennie … Les droits de franchise à eux seuls nous rendront riches au-delà de nos rêves les plus fous.’ Joyeux 37e anniversaire au film qui a changé ma vie plus que tout autre. #GhostbustersDay. »

« Nous sommes sur le point d’établir LA science de la défense indispensable de la prochaine décennie… Les droits de franchise à eux seuls nous rendront riches au-delà de nos rêves les plus fous. Joyeux 37e anniversaire au film qui a changé ma vie plus que tout autre. #GhostbustersDaypic.twitter.com/6aq4BwwexZ – Adrian Mackinder (@AdrianMackinder) 8 juin 2021

« Joyeux 37e anniversaire à chasseurs de fantômes, l’un de mes films préférés en grandissant et dont la suite est le premier film que j’ai vu sur grand écran. #GhostbustersDay », lit-on dans un autre tweet.

Joyeux 37e anniversaire à Ghostbusters, l’un de mes films préférés en grandissant et dont la suite était le premier film que j’ai vu sur grand écran. #GhostbustersDaypic.twitter.com/40ke4RdEfi – Licence de tweet (@QuantumofTweets) 8 juin 2021

Sachant exactement comment célébrer, un autre fan a déclaré: « Déjà 49 minutes après le premier film #GhostbustersDay. »

Déjà 49 minutes dans le 1er film #GhostbustersDaypic.twitter.com/TtKDxxcK2N – Podcast Omen Comics & Omen Revelations (@ComicsOmen) 8 juin 2021

Et avec une image de lui-même dans l’Ecto-1, un autre fan a tweeté : « Joyeux #Ghostbusters Day tout le monde ! Le 8 juin 1984, mon film préféré est sorti dans le monde. J’attends avec impatience tous les messages GB d’amis et de Sony aujourd’hui! »

Heureux #Chasseurs de fantômes Journée tout le monde ! Le 8 juin 1984, mon film préféré est sorti dans le monde. Dans l’attente de tous les messages GB d’amis et de Sony aujourd’hui ! 🚫👻🤘🏻 pic.twitter.com/VaVoqtdEYD – Matt (@themattprov) 8 juin 2021

chasseurs de fantômes a été réalisé par Ivan Reitman et écrit par Harold Ramis et Dan Aykroyd. Le film emblématique mettait également en vedette Ramis dans le rôle d’Egon Spengler, Aykroyd dans le rôle de Ray Stantz, Bill Murray dans le rôle de Peter Venkman et Ernie Hudson dans le rôle de Winston Zeddemore, avec Sigourney Weaver dans le rôle de Dana Barrett et Annie Potts dans le rôle de Janine Melnitz. À la suite d’un groupe de chasseurs de fantômes travaillant à New York, le film a connu un énorme succès, remportant des critiques élogieuses et d’énormes profits au box-office.

Après 37 ans, le chasseurs de fantômes la franchise reste aussi populaire que jamais. Le prochain épisode de la série, Chasseurs de fantômes : l’au-delà, devrait sortir le 11 novembre 2021. Situé dans la même continuité que les films originaux, la suite ramène plusieurs stars comme Aykroyd, Murray, Hudson, Weaver et Potts. Jason Reitman, fils du réalisateur du film original Ivan Reitman, dirige la suite, qu’il a également co-écrite avec Gil Kenan.

Pour l’instant, c’est une excellente journée pour regarder l’original chasseurs de fantômes, et si vous en voulez encore plus, il y a toujours la suite, le remake et la série de dessins animés à succès Les vrais chasseurs de fantômes. Bonne #GhostbustersDay !

Bonne journée des chasseurs de fantômes ! 🚫👻 pic.twitter.com/n39bDrUUIm – Horror Geek Life (@HorrorGeekLife) 8 juin 2021

Extrait du numéro du printemps 1985 du Muppet Magazine. Heureux #GhostbustersDay! 👻

(Illustration de Jon McIntosh) pic.twitter.com/mDrHduRLzN – Histoire des Muppet (@HistoryMuppet) 8 juin 2021

