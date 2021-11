Ghostbusters : Afterlife remporte le box-office du week-end avec 44 millions de dollars

Ghostbusters: Afterlife a facilement remporté la couronne des Eternals de Marvel Studios avec de solides débuts au box-office le week-end. Sony envisage la semaine de vacances à venir pour amasser plus d’argent au box-office pour le dernier opus de la franchise Ghostbusters, et après une forte ouverture au cœur du pays, il semble que de plus en plus de familles visiteront les cinémas pour célébrer Thanksgiving. De nombreuses écoles en Amérique du Nord auront toute la semaine de congé, ce qui entraînera sans aucun doute plus de gains au box-office pour Sony. Au moment d’écrire ces lignes, Ghostbusters: Afterlife a gagné 60 millions de dollars dans le monde.

L’autre grand début de ce week-end était Warner Bros.’ Will Smith film Le roi Richard. Le film a réussi à décrocher la quatrième position avec 5,7 millions de dollars, mais n’a pas été à la hauteur des estimations précédentes. Beaucoup attribuent déjà les performances médiocres au fait que le film est actuellement disponible en streaming sur HBO Max, tandis que Ghostbusters: Afterlife n’est disponible que dans les salles de cinéma. En plus du quatrième premier spot, King Richard n’est pas ouvert dans autant de cinémas, bien qu’il ait rapporté 2,5 millions de dollars supplémentaires à l’étranger. La performance de Smith a été largement acclamée, tout comme l’histoire du film.

Eternals est tombé au deuxième rang ce week-end après avoir encaissé 10,8 millions de dollars. Cela porte le total mondial à 336,1 millions de dollars. Le dernier de Marvel Studios a un public et des critiques divisés respectivement à 80% et 47% Fresh. L’exposition, la durée d’exécution, le rythme et le développement du personnage du film ont été critiqués à la fois par le public et les critiques. Clifford the Big Red Dog a pris la troisième position avec 8,1 millions de dollars, tombant de sa deuxième position le week-end dernier. Comme indiqué ci-dessus, Warner Bros.’ Le roi Richard a fait ses débuts au numéro quatre.

Dune de Denis Villeneuve est tombé au cinquième rang ce week-end après avoir rapporté 3,6 millions de dollars. À ce jour, la dernière adaptation sur grand écran de l’épopée de science-fiction de Frank Herbert a rapporté un peu plus de 367 millions de dollars dans le monde et quitte HBO Max après aujourd’hui. Venom : Let There be Carnage a pris la sixième place avec 2,77 millions de dollars. La suite de Sony Venom a largement été un succès auprès des fans de Marvel et a gagné 454,6 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles il y a huit semaines. No Time to Die est tombé au septième rang avec 2,7 millions de dollars, portant son total mondial à 734 millions de dollars en sept semaines.

The French Dispatch de Wes Anderson a pris la huitième position ce week-end après avoir encaissé 970 000 €. Le dernier d’Anderson trouve le réalisateur travaillant avec de nombreux visages familiers tout en recevant des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques. Ron’s Gone Wrong, qui a reçu des critiques majoritairement positives de la part des téléspectateurs et des critiques, est arrivé au neuvième rang avec 888 000 €. Enfin, Spencer a pris la dixième place après avoir rapporté 690 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur {https://www.the-numbers.com/weekend-box-office-chart|The Numbers}.

