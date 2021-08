Ghostbusters: Afterlife obtient une projection surprise à CinemaCon

Une question a été soulevée concernant le bloc de réservation de trois heures de Sony détenu par Sony à CinemaCon et cette question était de savoir avec quoi exactement rempliraient-ils le temps. Pour ceux qui se sont aventurés à l’événement à Las Vegas, ainsi qu’à la première visite du Spider-Man : Pas de chemin à la maison bande-annonce, qui a également été publiée en ligne, Sony a lancé une courbe que personne n’a vue venir – en projetant le prochain Chasseurs de fantômes : l’au-delà film dans son intégralité. Bien que le film n’arrive pas dans les salles avant le 11 novembre, quelques chanceux ont maintenant vu l’ajout de Jason Reitman à la franchise qui complète en fait la trilogie Ghostbusters que les fans voulaient depuis plus de trois décennies.

Le nouveau film aurait dû sortir à l’origine à l’été 2020, mais comme tant d’autres grands films de l’année dernière, son calendrier de sortie change constamment jusqu’à ce qu’il atterrisse finalement en novembre de cette année. Bien qu’il y ait eu un certain nombre de films qui ont chuté plus loin dans l’année, y compris celui de Sony Venom : qu’il y ait un carnage, qui est passé d’une version de septembre à une version d’octobre, il semble actuellement Chasseurs de fantômes : l’au-delà conservera son créneau de début novembre à moins de changements soudains dans les variantes de Covid.

Alors qu’il y avait une croyance générale que de nombreux acteurs, producteurs et réalisateurs n’assisteraient pas à l’événement CinemaCon, Ivan et Jason Reitman se sont tous deux présentés à l’événement Sony et en plus de discuter du film, le couple a également félicité Sony pour ne pas succomber massivement à la stratégie de double sortie Day and Date qui a été adoptée par la plupart des grands studios et des films vus comme Veuve noire, Godzilla contre Kong et plus de plateformes de streaming à succès simultanément avec leur sortie en salles.

« Je suis honoré d’être ici ce soir au nom de Sony car c’est le seul studio entièrement dédié à la distribution en salles. » Il a poursuivi : « Pendant 40 ans, la question qu’on m’a posée plus que toute autre était : allez-vous faire un chasseurs de fantômes film? Je voulais faire un film pour mon père et je voulais faire un film pour ma fille… chasseurs de fantômes est une franchise rare, elle n’appartient pas aux cinéastes, elle ne m’appartient pas, elle n’appartient pas à mon père – techniquement elle appartient à Sony – mais elle vous appartient », a déclaré Jason Reitman.

Reitman a ensuite présenté le film lui-même, demandant combien avaient vu l’original chasseurs de fantômes et promettant quelque chose de spécial. « » Vous êtes sur le point de participer à la plus grande chasse aux œufs de Pâques de tous les temps. De la pièce musicale d’ouverture à la fin du générique de fin, et tout ce que je demande c’est de ne pas spoiler… Nous avons gardé la fin secrète pour que les gens qui viennent dans vos salles de cinéma (peuvent la découvrir). Je veux dire, si vous aimez le film, vous pouvez le dire aux gens. »

Tandis que Homme araignée a peut-être dominé les gros titres avec le Pas de chemin à la maison sortie de la bande-annonce, il y a un grand nombre de fans qui sont tout aussi excités par le retour de Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson et plus encore dans la franchise et un véritable point culminant de l’histoire qui a commencé il y a 37 ans.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà arrive dans les salles seulement le 11 novembre.

