Ghost of Tsushima: mode multijoueur annoncé pour jusqu’à 4 joueurs

L’aventure d’action Fantôme de Tsushima de Productions Sucker Punch a pris d’assaut le monde des jeux vidéo. Le jeu, qui utilise comme toile de fond le débarquement historique d’une armée d’invasion mongole sur l’île japonaise de Tsushima, a réussi à convaincre les critiques et les joueurs et les chiffres de vente soulignent son statut de l’un des jeux les plus intéressants et les plus importants de l’hiver PS4.

Ghost of Tsushima: le mode multijoueur est annoncé

Mais aussi amusant que de se promener dans le monde du jeu ouvert et d’affronter les agresseurs, le parcours du protagoniste est un peu solitaire Jin Sakai oui, c’est pourquoi les fans du jeu, pour lesquels le développeur principal Nate Fox se montre responsable, depuis la publication le 17 juillet 2020 Mode multijoueur souhaiter.

Comme certains d’entre vous le savent peut-être, le développeur Sucker Punch a annoncé que cela pourrait devenir une réalité à l’avenir. Cette déclaration date de moins de trois semaines et pourtant un communiqué de presse officiel a déjà été publié confirmant que ledit multijoueur et Mode coopératif est en fait publié. Cette nouvelle façon de jouer à Ghost of Tsushima porte le nom Légendes et va de l’automne cette année sont disponibles sous forme de mise à jour gratuite pour tous les propriétaires du jeu.

© Sony Interactive Entertainment

Dans ce mode multijoueur, vous pouvez jouer avec jusqu’à 3 joueurs, amis ou alliés aléatoires Matchmaking en ligne, diverses missions dans le Coopérative prendre soin de. Cependant, ce ne sont pas des tâches de l’histoire régulière, mais des missions spéciales qui se concentrent sur les aspects surnaturels de la mythologie japonaise. En conséquence, vous ne jouez pas non plus avec Jun Sakai.

Au lieu de cela, vous avez quatre classes disponibles, dont chacune devrait avoir des avantages et des inconvénients différents. Alors soit tu te bats avec ça samouraï, les chasseur, les Ronin ou ça Assassins contre terrible Oni et d’autres créatures des ténèbres. Dans Fantôme de Tsushima: Légendes deux joueurs peuvent vivre ensemble une série de missions dont la difficulté augmente continuellement et qui s’appuie sur les bases du combat de la campagne solo.

Ou vous sautez dans les nouvelles vagues Missions de survie pour quatre joueurs qui demandent beaucoup de talent. Si vous maîtrisez les deux modes, vous pouvez également en choisir un Raid à quatre joueurs happy, qui devrait apparaître peu de temps après le lancement de Legends. Dans ce mode, selon le communiqué de presse, un tout nouveau royaume vous attend dans lequel un ennemi brutal et redoutable peut être défié.

Ghost of Tsushima: le nouveau hit de Sucker Punch

Le hit sensationnel de Sucker Punch transporte les joueurs Playstation 4 dans l’atmosphère du Japon du Moyen Âge. En 1274, l’île de Tsushima est attaquée par une armée mongole et le protagoniste Jin Sakai, qui a été formé pour être un samouraï par son oncle, se sent obligé d’abandonner son code d’honneur et de devenir l’esprit de Tsushima. De cette façon, il combat l’invasion par tous les moyens.

Les développeurs décrivent leur jeu comme un arc au genre des films de samouraï classiques, en particulier les œuvres du réalisateur japonais Akira Kurosawa, qui entre autres pour des œuvres comme Les sept samouraïs, Entre le paradis et l’enfer et Madadayo est responsable. En conséquence, il y a le dans le jeu Mode Kurosawadépeignant les événements dans l’apparence des classiques en noir et blanc du maître.

Le jeu du monde ouvert existe depuis 17 juillet 2020 en Allemagne, en Autriche et en Suisse disponible non coupé à partir de 18 ans exclusivement pour la Playstation 4.

