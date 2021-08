Ghost of Tsushima Legends obtient une version autonome, des mises à jour ajoutent un nouveau mode Rivals, la maîtrise de l’équipement, plus

Le multijoueur coopératif de Ghost of Tsushima est fortement mis à jour parallèlement à la sortie de Ghost of Tsushima: Director’s Cut plus tard ce mois-ci. On dirait que Sucker Punch a travaillé dur pour ajouter et améliorer l’expérience.

Mais avant d’entrer dans les mises à jour, la plus grande nouvelle ici est que Legends est publié en tant que jeu autonome. Au prix de 15,99 € / 19,99 € sur le PlayStation Store, cette version autonome de Legends permettra aux joueurs de se lancer dans l’action en coopération sans avoir besoin de posséder Ghost of Tsushima.

Maintenant, Legends lui-même obtient un nouveau mode de jeu appelé Rivals. C’est un mode compétitif à deux contre deux, mais vous ne combattez pas directement l’équipe adverse. Au lieu de cela, vaincre les ennemis vous rend « magatama », qui peut être utilisé pour déclencher des effets négatifs sur vos adversaires. La première équipe à battre toutes les vagues ennemies est la gagnante.

Ensuite, il y a le nouveau système ‘Gear Mastery’. Fondamentalement, cela donne aux joueurs de fin de partie quelque chose de plus à atteindre, offrant un équipement encore plus puissant : « Il s’agit d’une nouvelle extension des systèmes de progression et des récompenses pour Legends. Les joueurs qui ont gagné un équipement de niveau 110 pourront désormais le lier à une classe et activez les « Défis de maîtrise ». Cela permettra d’augmenter le niveau Ki d’une pièce d’équipement à 120 et éventuellement de débloquer un deuxième emplacement d’avantage ! Lorsque vous activez les défis de maîtrise, vous pouvez également débloquer une nouvelle capacité et de nouvelles techniques pour chaque classe. «

Et en plus de tout cela, des améliorations bienvenues de la qualité de vie sont mises en œuvre. Pour commencer, le mode survie a été rééquilibré pour permettre des sessions plus courtes. Un gros problème, car une course de survie difficile peut durer environ une heure ou plus. De nouveaux défis de cauchemar de survie seront également ajoutés, et de nouveaux produits cosmétiques seront disponibles pour les joueurs qui ont terminé la campagne solo de Jin en mode New Game+.

Sucker Punch promet également « un nouveau contenu chaque semaine du 10 septembre au 1er octobre, y compris une carte Rivals supplémentaire, de nouvelles cartes Survival inspirées de l’île d’Iki et du royaume d’Iyo, et Trials of Iyo, une nouvelle version plus difficile de la dernière Raid de l’année qui propose des défis en petits morceaux et propose un nouvel ensemble de classements en ligne. » C’est beaucoup de choses.

Oh, et enfin, peu importe que vous possédiez Ghost of Tsushima ou Director’s Cut sur PS5 ou PS4. Tout le monde pourra jouer avec tout le monde une fois le Director’s Cut lancé le 20 août.