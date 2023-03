Ghost of Tsushima : le réalisateur n’exclut pas le film en noir et blanc

Dès 2021, il a été annoncé que Sony Pictures et PlayStation Productions travaillaient sur un film Fantôme de Tsushima travail. Apparemment, un réalisateur a également été rapidement trouvé : il s’agira Chad Stahelskiconnu pour sa série « John Wick ».

Lors d’un Q&A après une projection du dernier volet de la série, Jean mèche 4Stahelski a parlé, entre autres, de ce qu’il a appris en travaillant sur « John Wick » et de ce qu’il en a appris dans le prochain film Ghost of Tsushima envie de contribuer. Pour le réalisateur, tout tourne autour d’eux réalisations techniques et couleurs audacieuses.

Le directeur de Ghost of Tsushima pense au mode Kurosawa

Comme l’a dit Stahelski, avec chacune des parties de « John Wick », on aurait essayé de partager le monde avec Personnages, décors et éclairage pour l’agrandir un peu. Cela devrait également être un avantage dans « Ghost of Tsushima ». Les réalisations techniques de ces dernières années, notamment celles Coloration en fin de fabricationpermettra, espérons-le, d’amener la cinématographie à un niveau tel que l’aventure de Jin Sakai mériter.

C’est une belle prouesse technique couleurs dans les films pour qu’ils soient faits comme vous le souhaitez et qu’ils brillent vraiment dans les salles où ils sont projetés. Cependant, Chad Stahelski « Ghost of Tsushima » pourrait apparemment aussi en être un Imaginez des rayures avec un filtre noir et blanc granuleux.

Les développeurs de Sucker Punch ont donné au jeu un mode spécial noir et blanc, le Mode Kurosawa. Celui-ci rend hommage aux films classiques japonais Akira Kurosawa, qui est considéré comme l’un des réalisateurs les plus influents de tous les temps, et remplace les couleurs vives par le noir et blanc. Lorsqu’on a demandé à Stahelski s’il y avait des considérations pour une version théâtrale avec le mode Kurosawa, il a répondu: que c’est définitivement un problème.