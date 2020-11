George W. Bush qualifie les résultats des élections de « fondamentalement équitables »

George W. Bush a félicité Joe Biden et a qualifié l’élection de « fondamentalement juste ».

L’ancien président George W. Bush a félicité le président élu Joe Biden pour sa victoire aux élections de 2020. Il a également admis que l’élection était «fondamentalement juste». Piscine / Getty Images « Bien que nous ayons des divergences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon, qui a gagné sa chance de diriger et d’unifier notre pays », a déclaré Bush dans un communiqué, selon CNN. « Le président élu a réitéré que s’il se présentait comme démocrate, il gouvernera pour tous les Américains. Je lui ai offert la même chose que j’ai offert aux présidents Trump et Obama: mes prières pour son succès et ma promesse d’aider de toutes les manières possibles. . « « Ils ont parlé, et leurs voix continueront d’être entendues par les républicains élus à tous les niveaux du gouvernement », a déclaré Bush. Bush a remporté une course tout aussi serrée en 2000 contre Al Gore. L’élection est descendue à 537 voix en Floride et une décision de la Cour suprême. Quant à l’équité des élections de 2020, Bush dit que le résultat est clair: « Le peuple américain peut avoir confiance que cette élection était fondamentalement juste, son intégrité sera maintenue et son résultat est clair », a déclaré Bush. Trump n’a pas encore concédé l’élection à Biden. Il est susceptible de contester les résultats avec des allégations de fraude électorale. [Via]