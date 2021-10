George Takei se couche sur William Shatner après son vol spatial mémorable

Takei et Shatner y travaillent depuis des années, leur désaccord commençant sur le tournage de Star Trek où Takei dit que sa co-star l’ignorerait et a même demandé une réécriture de l’un des films pour changer le rôle de Takei.

Ce sont deux vieillards, avec Takei âgé de 84 ans et Shatner 90 ans, mais il y a encore de la vie chez les vieux gars, et ils savent certainement comment faire de l’ombre.

Takei a suggéré que Shatner n’était « pas le spécimen le plus apte » et a déclaré qu’il était un « cobaye ».

Il a passé un bon moment à flotter et à ressentir l’apesanteur, et il a même eu le temps de partager certaines de ses réflexions avec les gens qui regardent le monde entier.

« C’est tellement plus grand que moi et la vie.

« Cela n’a rien à voir avec les petits hommes verts et l’orbe bleu. Cela a à voir avec l’énormité et la rapidité et la soudaineté de la vie et de la mort.