Il y a quelques heures Sonia Segal, épouse de George Segal a annoncé par une déclaration que l’acteur est décédé « en raison de complications de la chirurgie de pontage». Né à Long Island, New York, il est devenu un artiste prolifique avec une carrière de plus de six décennies.

À partir des années 70, George Segal est devenu une icône de la comédie, montrant toujours le même geste avec un naturel total: le sourire. Compagnons et spectateurs l’ont reconnu comme l’une des figures les plus admirables du genre à une époque de pleine croissance pour ce type d’art.

George Segal est décédé à l’âge de 87 ans. Photo: (Getty)



Sans l’attendre, Segal s’est imposé comme un séducteur de comédies élégantes, qui exigeait des protagonistes aux talents comme le sien. La duchesse et le renard des eaux sales Oui Amusez-vous avec Dick et Jane ont été ses premiers films en tant que protagoniste et, en 1973, il a battu des records dans les cinémas grâce à Une touche de distinction.

Les prouesses d’acteur qu’il avait George Segal Cela l’a également aidé à évoluer dans d’autres domaines et c’est ainsi qu’en 1966 il a remporté son premier et unique Oscar avec le rôle de Nick humilié dans le film de Qui a peur de Virginia Woolf. Sans aucun doute, l’écran était son meilleur véhicule pour exploiter sa personnalité charismatique.

The Goldbergs est la dernière fiction à laquelle il a participé. Photo: (Getty)



Cependant, jouer n’était pas la seule issue de secours de George dans sa vie. Pendant son enfance, il a également été le chef d’un groupe de jazz scolaire où il a chanté et joué du banjo, un talent qu’il utilisera des années plus tard pour montrer dans ses films. Une longue carrière dont Hollywood se souviendra pour toujours.