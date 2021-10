George Harrison a failli être remplacé dans les Beatles

Après cinquante ans de séparation (avec une trajectoire de dix ans ensemble), les Beatles continuent de générer un grand impact dans la culture populaire, étant souvent désignés comme l’un des groupes les plus influents de l’histoire de l’industrie musicale, il est donc fascinant que chaque jour nous apprenions plus de détails sur son histoire.

Et c’est qu’à travers une nouvelle interview inédite avec John Lennon, il révélerait un fait intéressant sur l’alignement dans le célèbre « Liverpool Quartet », puisqu’apparemment ses membres auraient pensé à remplacer George Harriosn par rien de moins que le légendaire musicien de rock Eric Clapton .

Selon The Daily Mail, Lennon aurait menacé d’ajouter Clapton comme membre du groupe en remplacement de Harrison lors de leur séparation temporaire du groupe en janvier 1969, lors de l’enregistrement de « Let It Be », leur dernier album studio. .

Le départ de Harrison était dû au fait que le musicien considérait que ses chansons n’avaient pas reçu autant d’attention par rapport à celles écrites par Lenon et Paul McCartney, qui, avec Ringo Starr, auraient présenté une grande inquiétude quant à l’absence de son partenaire. Cependant, Lennon a choisi de trouver une solution pratique à ce problème.

Lennon avait qualifié l’attitude de Harrison de « blessure purulente qu’ils ont laissé s’approfondir et qu’ils n’ont même pas soignée avec des bandages ». Son plan était que si son partenaire ne revenait pas d’ici une semaine, il demanderait à Eric Clapton de jouer avec eux sur les enregistrements. Harrison retournerait au studio six jours plus tard après avoir rendu visite à sa mère, qui vivait à Liverpool.

Cette révélation est apparue après avoir analysé environ 120 heures d’audio inédit et 50 heures d’enregistrements qui ont été réalisés par le réalisateur Michael Lindsay-Hogg lors des répétitions et des enregistrements de l’album, dont la réalisation aurait contribué à la séparation imminente de l’album. .groupe.

Ce matériau a façonné le documentaire « The Beatles: Get Back » que le cinéaste oscarisé Peter Jackson a réalisé en exclusivité pour Disney +, qui analysera non seulement les enregistrements de « Let It Be », mais offrira également une rétrospective du concert d’adieu emblématique sur le toit de Savile Row à Londres, présentant pour la première fois cette présentation dans son intégralité.

« The Beatles: Get Back » consistera en trois épisodes de deux heures chacun, qui arriveront sur Disney + les 25, 26 et 27 novembre, avec Jackson présentant quelques interviews et déclarations d’amis et de la famille des membres du groupe.