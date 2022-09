George Clooney plaisante sur le fait qu’il est le meilleur Batman : « Ben Affleck n’a rien contre moi ! »

Acteur vétéran George Clooney est bien conscient que son point de vue sur Batman dans Batman et Robin n’est pas très bien vu par de nombreux fans, mais il est également connu pour utiliser la mauvaise réputation du film comme moyen de s’amuser. Sorti en 1997, Batman et Robin a présenté Clooney comme Batman aux côtés de Chris O’Donnell comme Robin, Alicia Silverstone comme Batgirl et Arnold Schwarzenegger comme M. Freeze. Des one-liners ringards aux mamelons de Clooney’s Batsuit, le film a suscité de vives critiques au fil des ans.





Récemment, Clooney était présent au Royal Film and Television Production Magnet, un lycée spécialisé dans la production cinématographique et télévisuelle visant à aider les futurs cinéastes à se lancer dans le show business. Il a commenté la situation de Batman, plaisantant que la version de Ben Affleck, qui reviendra dans Le flash et Aquaman et le royaume perduest inférieur à Batman et Robin incarnation. Par THRvoici ce que l’acteur avait à dire.

« Quand vous regardez les acteurs, vous ne pensez pas vraiment à l’éducation, en général. Je veux dire, vous me regardez, vous pensez juste, ‘Oh, c’est juste le meilleur Batman !’ Oh, je sais ce que tu penses… Ben Affleck, vraiment ? Il n’a rien contre moi ! »





Batman de George Clooney ne reviendra probablement jamais

Le flash apportera le multivers pour permettre à différentes versions de Batman d’apparaître dans un film. Cela signifie que Batman de Ben Affleck rejoindra Batman de Michael Keaton dans le film. Il est théoriquement possible que d’autres acteurs de Batman fassent également des apparitions, dans ce film ou ailleurs dans le DCEU, étant donné que la porte est maintenant grande ouverte pour que cela se produise. Mais il ne faut pas compter sur le retour de Batman de Clooney, car l’acteur a été plus ouvert sur ses regrets d’avoir assumé Batman et Robin autrefois.

« Ils ne m’ont pas demandé », avait précédemment déclaré Clooney à propos de son éventuelle implication dans Le flash. « Lorsque vous détruisez une franchise comme je l’ai fait, ils regardent généralement de l’autre côté quand Le flash passe. »

Pendant ce temps, Ben Affleck dit que c’est possible Clooney aurait pu filmer un camée secret pour le film, mais il ne voit pas cela comme très probable.

« Je ne crois pas qu’il soit [in the movie] », a déclaré Affleck sur Jimmy Kimmel en direct. « S’il l’est, il ne me l’a pas dit, alors peut-être qu’il pense que je le ferais sauter. C’est possible. Il est peut-être très prudent. Autant que je sache, il ne voulait pas revenir à cette hauteur d’oreilles de capot , mais je ne crois pas qu’il soit dedans Le flash. Mais je n’ai même pas vu Michael Keaton. »