George Clooney affirme que regarder Batman et Robin lui fait mal physiquement

George Clooney ne change pas d’avis sur le fait de jouer dans Batman & Robin en 1997. Après avoir précédemment déclaré que le film est « terrible », Clooney dit maintenant que cela lui « fait mal physiquement » de regarder le film. L’acteur n’a pas hésité sur son mécontentement à l’égard du film au fil des ans, mais il semble qu’il ait vraiment doublé ses commentaires passés, allant jusqu’à dire qu’il était «terrible» dans le film. Bien que Batman soit une franchise majeure en ce moment, ce n’était presque pas à cause de sa bizarrerie Batman et Robin s’est avéré.

Dans une nouvelle interview avec Howard Stern, George Clooney a parlé de son expérience sur le tournage de Batman et Robin. « Je n’aurais pas pu le faire différemment », a déclaré Clooney lorsque Stern a posé des questions sur le projet. « C’est une grosse machine, ce truc. Vous devez vous rappeler à ce moment-là, j’étais juste un acteur qui obtenait un travail d’acteur. Je n’étais pas le gars qui pouvait donner le feu vert à un film. » Clooney n’était pas encore l’homme principal qu’il est aujourd’hui, mais Arnold Schwarzenegger, qui a joué M. Freeze dans le film, l’était définitivement.

Quant à travailler avec Arnold Schwarzenegger sur Batman et Robin, George Clooney dit qu’ils ne se sont même jamais rencontrés une seule fois sur le plateau. « Nous ne nous sommes même jamais vus », a déclaré Clooney. « C’est une grosse machine monstre, et j’ai en quelque sorte sauté dessus et j’ai fait ce qu’ils ont dit. » Bien qu’ils apparaissent ensemble à l’écran, il ne s’agissait que d’un montage intelligent, selon Clooney, qui a gagné 1 million de dollars pour succéder à Val Kilmer. Schwarzenegger a récolté 25 millions de dollars pour sa performance dans le film.

Quand il s’agit de blâmer pourquoi Batman et Robin n’était pas si agréable, George Clooney ne pointe du doigt personne en particulier. Au lieu de cela, il emmène tout l’équipage avec lui. « La vérité, c’est que j’étais mauvais là-dedans. Akiva Goldsman – qui a remporté l’Oscar de l’écriture depuis – il a écrit le scénario. Et c’est un scénario terrible, vous dira-t-il. Je suis terrible dedans, Je vais vous le dire. Joel Schumacher, qui vient de décéder, l’a dirigé et il a dit: « Ouais, ça n’a pas marché. » Nous avons tous reniflé celui-là. » Schumacher a parlé de « le sentir » sur Batman et Robin un peu avant sa mort. Clooney a été tellement marqué par l’expérience qu’il a même dit à Ben Affleck de l’éviter.

Ailleurs dans l’interview, George Clooney parle de ses farces qu’il joue à ses collègues acteurs. Brad Pitt est l’une de ses cibles préférées, et il semble que les deux soient dans une guerre de farces qui ferait rougir Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Quoi qu’il en soit, Clooney n’aime pas regarder Batman et Robin ces jours-ci, et il semble qu’il n’a jamais été un grand fan du film, ce que de nombreux fans de DC trouvent compréhensible. Vous pouvez consulter l’interview de Clooney ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube The Howard Stern Show.

Sujets: Batman et Robin, Batman