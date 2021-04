Genshin Impact sort une bande-annonce passionnante de la version PS5

Avant la sortie PS5 de Impact Genshin la semaine prochaine, myHoYo a partagé plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités auxquelles les joueurs peuvent s’attendre.

Le RPG d’action gratuit est désormais jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, et c’est une amélioration significative par rapport à la version PS4.

Cependant, la version PS5 native de Genshin Impact utilise du matériel pour rendre son monde « encore plus détaillé, plus vivant et plus immersif », selon le directeur technique. Zhenzhong Yi.

«Dans le même temps, nous avons travaillé au développement de diverses fonctions pour utiliser pleinement cette console de nouvelle génération à long terme», a déclaré Yi dans une courte vidéo. «Nous avons achevé une bibliothèque graphique entièrement à partir de zéro et créé un système de téléchargement de fichiers personnalisé pour tirer parti du puissant SSD.»

À la fin de la vidéo, il rappelle aux téléspectateurs qu’il y a encore beaucoup de contenu sur Genshin Impact. Le monde du jeu de Teyvat compte au total sept grandes villes, dont seulement deux sont actuellement disponibles.

La mise à jour la plus récente a continué l’arc principal de l’histoire de Genshin Impact.