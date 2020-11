Genshin Impact: Où trouver des perles de loach

Avec les mises à jour majeures de Genshin Impact toutes les six semaines, ce qui est assez incroyable, de nombreux matériaux qui n’étaient pas très utilisables dans le jeu pourraient devenir extrêmement précieux; un exemple en est le Starconch. Autrefois un élément complètement inutile, qui n’a servi à rien, est maintenant l’un des principaux objets d’ascension de Childe.

Où trouver des perles de loach

Pour obtenir des perles de Loach dans Genshin Impact, vous devez trouver des lézards connus sous le nom de Golden Loaches, qui sont des lézards incroyablement évasifs à capturer. Bien que chaque fois que vous en attrapez un, vous gagnerez une Perle de Loach. Ces Loach Pearls seront essentielles dans la prochaine mise à jour de Genshin Impact 1.2.

Le Golden Loach est plus difficile à acquérir que tout autre matériau; cela est dû à la quantité qui apparaît à Teyvat par rapport à tout autre type. Pour les besoins de ce guide, nous vous informerons du waypoint le plus proche et de la direction à suivre. Les attraper dépend de vous! Merci à taka.gg pour les informations de ce guide!

Lieux – Golden Loach

Emplacement 1 – Loach doré x1 Waypoint – Porte de pierre Zone – Sud-est de ce waypoint Lorsque vous apparaissez à ce waypoint, regardez immédiatement vers le sud-ouest et sautez du belvédère en bois. Vous devriez voir de l’eau sous vous et un minerai minier à gauche à côté d’un rocher. Le rocher que vous devez viser est celui des deux à sa droite dans l’eau. Si vous allez dans la bonne direction, Dihua Marsh apparaîtra sur votre écran. Atterrissez sur les deux rochers et le Golden Loach est devant vous. Essayez de chasser le lézard dans la terre pour qu’il soit plus facile à capturer.

Emplacement 2 – Loach doré x1 Waypoint – Porte de pierre Zone – Sud-ouest de ce waypoint Lorsque vous frayez, sautez directement devant vous et planez jusqu’à ce que vous puissiez voir un Hilichurl sur un radeau en bois avec des caisses. Une fois de plus, le marais de Dihua apparaîtra pour vous indiquer que vous vous dirigez dans la bonne direction. Sur le troisième ensemble de pierres passé le Hilichurl se trouve le Golden Loach.

Emplacement 3 – Loach doré x3 Waypoint – Statue des Sept de Dihua Marsh Zone – Nord-ouest de cette statue Au moment du frai, dirigez-vous vers le nord-ouest vers la petite île que vous pouvez voir sur votre mini-carte. Restez sur le côté droit de l’île, et à côté de quelques buissons blancs se trouvent les trois loches dorées.

Emplacement 4 – Loach doré x1 Waypoint – Statue des Sept du marais de Dihua Zone – Sud-est de cette statue Lors du frai, dirigez-vous directement vers le sud-ouest, passez devant un rocher et entre une brouette à droite. Vous verrez une petite partie de l’eau devant vous. Le lézard regarde dans cette eau sur la gauche.

Emplacement 5 – Loach doré x3 Waypoint – Statue des Sept du marais de Dihua Zone – Sud (près du pont) Lorsque vous frayez, dirigez-vous vers le sud et traversez le pont. Le premier Golden Loach est sur le pont lui-même. Le suivant est à gauche du pont lorsque vous voyez l’eau se diriger directement vers les rochers, et elle est dans l’eau. Revenez au pont et faites face au sud; vous devez maintenant vous diriger vers le côté droit du pont. Suivez le chemin qui mène à l’eau et vous devriez voir le troisième Golden Loach.

Emplacement 6 – Loach doré x8 Waypoint – Statue des Sept du marais de Dihua Zone – Sud-est (sur une île) Vous devriez voir une petite île au sud-est du pont, avec des ennemis occupant une partie de celui-ci. Sur cette île, promenez-vous et vous devriez au moins obtenir environ 8 loches dorées à donner ou à prendre.

Emplacement 7 – Loach doré x2 Waypoint – Auberge de Wangshu Zone – Au nord de ce waypoint Il est préférable d’approcher les deux loches dorées du côté de Wangshu Inn, comme de toute autre façon, elles s’enfonceront plus profondément dans l’eau, les rendant inaccessibles. Lorsque vous vous reproduisez, dirigez-vous vers le nord; suivez simplement les grilles jusqu’à ce que vous voyiez un PNJ appelé Huai’an. Sautez sur le côté et réajustez-vous, donc vous vous dirigez vers le nord, vous devriez voir l’entrée du pont de Wangshu Inn devant vous. Il devrait y avoir de l’eau devant vous, avec des rochers dans l’eau près de la terre, avec quelques ennemis. Atterrissez entre les deux rochers, et un Loach devrait être sous vous, et l’autre près sur votre gauche.



Pour plus d’informations sur les raisons pour lesquelles les perles Loach sont si importantes pour Genshin Impact 1.2, consultez le lien; comme avec la nouvelle région, Dragonspine a un nouvel effet de statut.

Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!