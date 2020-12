Genshin Impact met à jour en grand: des nouvelles à venir dans le jeu de la mode

De nouvelles armes, personnages, missions et scénarios nous attendent dans la nouvelle version

Impact Genshin C’est l’un des jeux les plus populaires pour les smartphones à l’heure actuelle et, en tant que tel, ses développeurs le chouchoutent au maximum. En novembre dernier, le jeu a reçu une mise à jour majeure et maintenant, avec date de sortie le 23 décembre miHoYo lance une autre nouvelle version du jeu le plus chaud du moment.

Cette nouvelle mise à jour dont nous parlons sera distribuée instantanément sur toutes les plateformes (iOS, Android, PC et PS4) et avec elle l’arrivée de nouveaux personnages, histoires et régions.

C’est tout ce qui vient avec la nouvelle version

L’aspect le plus marquant (et aussi le plus attendu par les joueurs) est le inclusion de la région enneigée de Dragonspine. Dans celui-ci, à part les températures évidentes qui vous coupent le souffle et crient à un feu chaud, les joueurs trouveront de nouveaux défis sous forme de missions et d’énigmes.

De plus, Dragonspine ajoute un nouveau mécanicien de gel cela affectera le personnage lors de l’exploration du nouveau paramètre. Si vous y passez trop de temps sans contrecarrer les effets du froid (vraisemblablement il y aura des éléments pour le combattre), le protagoniste commencera à perdre la vie progressivement.

Avec la nouvelle version, deux nouveaux personnages font leur apparition, Albedo et Ganyu, chacun avec leurs particularités, et nouveaux événements. Plus précisément, il y en a déjà deux confirmés, «Le prince de craie et le dragon» et «Star meeting»

Enfin, l’arsenal de personnages ressentira également l’impact de la mise à jour, avec un bonne poignée de nouvelles en forme de épées de différentes étoiles Tous seront obtenus après avoir terminé différentes missions thématiques.

En fonction du matériel dans lequel vous appréciez le jeu, vous devrez vous rendre dans un magasin d’applications spécifique. En parlant d’Android, la mise à jour de Genshin Impact se fera via Google Play.

