Genshin Impact continue de battre des records ... mais pour combien de temps? -HyperHype

Le free-to-play de miHoyo est proche d’un effet rebond irréversible que ses prédécesseurs ont déjà subi

Approche de sa seconde anniversaire du mois, Impact Genshin, l’un des grands phénomènes de l’industrie en 2020, a réussi à gagner – du moins, apparemment – avec la clé dans le libre de jouer. Le MMORPG miHoyo a été bien accueilli par de nombreux joueurs; probablement en raison des projets d’avenir ambitieux qu’elle gère malgré son statut d’ouvrage en libre accès. Après avoir réussi à se débarrasser du sceau Nintendo (et donc de l’ombre de Souffle de la nature), Impact Genshin poursuit son ascension imparable, et rejoint ainsi l’énorme chaîne de titres free-to-play à succès dont le modèle économique est basé sur les microtransactions ou boîtes à butin, ces derniers n’impliquant principalement que des améliorations esthétiques, mais parfois aussi d’une autre nature susceptible de générer des injustices entre les niches des joueurs.

Grâce aux bonnes performances d’un tel modèle, En octobre dernier, le jeu de MiHoyo a pu devenir celui qui avait recueilli le plus de tout le mois, laissant derrière des titres comme FIFA 21, Fortnite, League of Legends et même l’éternel World of Warcraft, quelque chose qui a sans aucun doute amené plus d’un à mettre la main sur la tête. En tenant compte du fait que le système d’enveloppes FIFA 21 Pour le mode Ultimate, cela a un grand impact en termes de collection et qu’il y a des millions de joueurs qui ont tendance à s’en servir afin d’obtenir les meilleurs athlètes de la ligue, exagérément surprenant que Impact Genshin ont obtenu de tels chiffres. D’autant plus que sa popularité a transcendé les barrières du Japon, atteignant même des pays où le bon fonctionnement économique de son système de gacha n’était pas aussi garanti, principal responsable des revenus élevés de l’entreprise.

Comme c’est normal, toute nouvelle version que nous voyons aujourd’hui et qui a un grand impact sur les réseaux sociaux doit prendre soin de ce qu’elle fait si elle veut rester au top. Impact Genshin Il est né de nulle part, réussissant à rassembler de grandes idées d’autres titres pour faire sensation dans les premières semaines de sa sortie. Vous vous souviendrez tous de l’impact que cela a eu sur les réseaux à ses débuts, où il n’y avait personne dans ce secteur qui ne savait pas quoi Impact Genshin c’était le jeu du moment. Cependant, toutes ces nouvelles et cette mousse de nouveauté ont diminué à mesure que d’autres versions sont devenues populaires.. Pourtant, ils ont réussi l’essentiel pour rester en vie, les joueurs et une communauté fidèle: les chiffres montrent que les serveurs de Genshin Ils ont de nombreux acteurs, dont beaucoup sont pleinement disposés à effectuer des transactions pour que miHoyo poursuive ce projet.

Cependant, le jeu est censé être encore dans sa phase de croissance. Penser qu’ils ne sont avec lui que depuis deux mois fait On assiste probablement à la naissance d’un jeu gratuit qui, s’il continue à fonctionner, se positionnera comme un jeu capable de durer longtemps. Cependant, le passé est là; nous pouvons le regarder, et il nous regardera en arrière, nous illustrant avec les montagnes russes qui ont été la première des bombes médiatiques telles que Les gars de l’automne ou Parmi nous. miHoyo a réalisé la chose la plus difficile: atteindre la maison de beaucoup, mais maintenant ils doivent continuer pour rendre leurs invités heureux, soit à travers des événements ou des mises à jour qui améliorent encore plus le titre chaque jour, soit en ne dépassant pas le système gacha, car il est avant tout vital qu’ils continuent d’offrir la possibilité aux joueurs qui ne souhaitent pas effectuer de paiement de l’obtenir. monnaie de paiement via des missions ou connexions les journaux.