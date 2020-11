Genshin Impact: compétences, talents et ascension des enfants

La première mise à jour majeure de Genshin Impact est arrivée, la 1.1 est enfin là, et avec elle a amené deux nouveaux personnages dans une bannière de promotion, Childe et Diona. Voici un guide donnant plus d’informations sur ce que Childe peut faire!

Genshin Impact Childe Skills, Talents, and Ascension

Childe est vraiment son alias; son vrai nom est Tartaglia, et il est le n ° 11 des onze messagers du Fatui! Il est apparu pour la première fois dans le jeu pendant le chapitre 1, acte 1 du scénario du chapitre Teyvat, et a été publié dans la bannière Adieu de Snezhnaya le 11 novembre 2020, dans le patch v1.1.

Attaquer les talents

Torrent de coupe

Attaque normale Effectue jusqu’à 6 coups consécutifs avec un arc.

Attaque chargée Effectue un tir ciblé plus précis avec un DMG accru. Lors de la visée, la puissance de l’élément Hydro s’accumule sur la pointe de la flèche. Une flèche complètement chargée traitera Hydro DMG et appliquera le contre-courant effet de statut. contre-courant Les adversaires affectés par Riptide subiront AoE Hydro DMG lorsqu’ils sont attaqués par Childe. Les DMG distribués sont équivalents aux DMG d’attaque normale. Riptide Flash Un chapeau de tir ciblé entièrement chargé touche un adversaire déjà affecté par le riptide inflige AoE DMG autour du. Cela ne peut se produire qu’une fois toutes les 0,7 seconde. Riptide Burst Vaincre un adversaire affecté par Riptide crée une rafale Hydro qui inflige l’effet de statut Riptide aux adversaires proches touchés.

Attaque plongeante Tire une pluie de flèches dans les airs avant de tomber et de heurter le sol, infligeant AoE DMG à l’impact. Lorsque Childe est dans Foul Legacy: Raging Tide’s Melee Stance, il ne peut pas effectuer d’attaque plongeante.



Compétence élémentaire

Foul Legacy: Raging Tide

Frapper un adversaire affecté par le statut Riptide avec une attaque de mêlée déclenche un Riptide Slash qui inflige AoE Hydro DMG. Les DMG traités de cette manière sont considérés comme des DMG de compétences élémentaires

Ne peut se produire qu’une fois toutes les 1,5 seconde

Après 30 secondes, ou lorsque la capacité se déclenche à nouveau, cette compétence prend fin. Childe retournera à sa position de portée, et cette compétence élémentaire entrera dans un temps de recharge. Plus les statistiques de Childe sont longues dans sa posture de mêlée, plus le temps de recharge est long.

Si le retour en posture à distance se produit automatiquement après 30 secondes, le temps de recharge est d’autant plus long que la normale.

Explosion élémentaire

Havoc: Oblitération

Cette compétence élémentaire change en fonction de la position actuelle de l’enfant.

Position à distance Flash of Havoc tire rapidement une flèche magique imprégnée d’Hydro, infligeant AoE Hydro DMG et appliquant l’effet de statut Riptide. Renvoie une partie de son coût énergétique après utilisation.

Position de mêlée Light of Obliteration effectue un slash avec un grand AoE, infligeant un énorme Hydro DMG à tous les adversaires environnants lorsqu’il est déclenché.

Riptide Blast Lorsque les eaux oblitérantes touchent un adversaire affecté par Riptide, cela efface l’effet de statut Riptide et déclenche une Hydro Explosion qui inflige AoE Hydro DMG. DMG traité de cette manière considère Elemental Burst DMG.



Ascension et talents

Pour le matériel de Childe nécessaire à l’Ascension et à l’amélioration des talents, dirigez-vous vers notre guide Farming for Childe où nous avons un guide détaillé sur où trouver le matériel et combien vous avez besoin!

Talents passifs

Maître de l’armement Augmente le niveau d’attaque normal des membres de votre groupe de 1.

Sans fin Prolonge la durée de Riptide de 8 secondes.

Épée des torrents Lorsque Childe est dans Foul Legacy: Raging Tide’s Melee Stance, ou si ses attaques normales et chargées font Crit DMG, ils appliqueront l’effet Riptide sur l’ennemi.



Constellations

Foul Legacy: Tide – Constellation niveau 1 Diminue le temps de recharge de Foul Legacy: Raging Tide de 20%

– Constellation niveau 1 Foul Legacy: Understream – Constellation niveau 2 Lorsque les adversaires affectés par Riptide sont vaincus, Childe régénère quatre Énergie élémentaire.

– Constellation niveau 2 Chaos abyssal: Vortex de tourmente – Constellation niveau 3 Augmente de 3 le niveau de l’héritage infect: Marée déchaînée. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

– Constellation niveau 3 Chaos abyssal: Hydrospout – Constellation niveau 4 Si Childe est dans Foul Legacy: Raging Tide’s Melee Stance, cela déclenche Riptide Slash sur les adversaires sur le terrain touché par Riptide toutes les 4 secondes. Sinon, il déclenche Riptide Flash.

– Constellation niveau 4 Havoc: Lame sans forme – Constellation niveau 5 Augmente le niveau de ravages: Oblitération de 3 La mise à niveau maximale est de 15.

– Constellation niveau 5 Havoc: Annihilation – Niveau de constellation 6 Lorsque Havoc: Obliteration est lancé en Melee Stance, le temps de recharge de Foul Legacy: Raging Tide est réinitialisé. Cet effet n’aura lieu que lorsque Childe revient à sa position à distance.

– Niveau de constellation 6

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!