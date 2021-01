Genshin Impact: Comment trouver les boîtes de prêtre, de scribe et de princesse

Il y a une quantité tellement absurde de choses à découvrir pour les joueurs Impact Genshin qu’il semble presque impossible pour quelqu’un de tout terminer. Au fil du temps, le développeur continue d’ajouter encore plus de contenu, ce qui permet à chaque joueur de remplir différentes missions de l’histoire principale, de suivre et de discuter avec des dizaines de PNJ à travers le monde, et même d’acheter une grande quantité d’objets de collection. .

Avec l’inclusion de la région de Dragonspine dans le jeu, il y a maintenant encore plus à faire et à explorer. L’un des aspects les plus intéressants de cette nouvelle mise à jour est les différents secrets cachés qui se répandent dans le monde.

L’un de ces secrets est une porte cachée qui ne peut être ouverte qu’en achetant trois boîtes différentes: Boîte du prêtre (Boîte de prêtre), une Boîte de scribe (Boîte de scribe) et le Boîte de princesse (Boîte de princesse).

Ce guide vous montre comment trouver ces boîtes et comment ouvrir la porte pour accéder aux objets!

Voici les emplacements des différentes boîtes:

Boîte du prêtre: Sur le côté nord-ouest de Dragonspine, le joueur trouvera un chemin qui quitte la route principale. Ici, nous avons un groupe de fées Anemo qui peuvent créer un courant de vent pour que le joueur vole au sommet d’une tour voisine. La boîte du prêtre sera située ici;

Boîte du scribe: Le joueur devra se rendre dans la zone de Starglow Cave. Si vous voyagez au nord-ouest d’ici, vous pourrez trouver une structure en pierre dans laquelle le joueur devra planter des fleurs devant elle. Cela générera un coffre avec la boîte en question;

Boîte princesse: Le joueur devra se diriger vers la partie nord-est de Dragonspine et traverser l’arbre givré jusqu’à ce qu’il trouve un lac gelé avec une petite île. Ici, vous devrez vaincre plusieurs mages des abysses en 60 secondes, seulement ensuite pour acquérir la dernière boîte.

Pour suivre la pièce secrète, le joueur devra commencer au point de déplacement rapide situé au nord de Skyfrost Nail, puis se rendre à l’ouest.

Lorsque le joueur atteindra le sommet, à l’embouchure de la grotte, il sera alors possible de se diriger vers l’est pour trouver une autre montée qui mène directement à la salle secrète.

Dès que le joueur acquiert les boîtes et ouvre la porte, il aura accès à plusieurs coffres remplis d’objets impressionnants, ainsi qu’à un Agate cramoisie.

