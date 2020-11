Genshin Impact 1.2: Date de sortie, nouveaux personnages, fuites

Genshin Impact a pris d’assaut le monde et avec la sortie de la première mise à jour majeure 1.1, il y a tellement plus à venir dans la 1.2! Avec la deuxième mise à jour six semaines après la première, miHoYo se prépare à conserver le contenu La mise à jour 1.2 vient avec une nouvelle région, et bien sûr, de nouveaux personnages entrent dans la mêlée!

Pour la plupart, ce sont des notes de mise à jour non officielles de Genshin Impact 1.2! Nous avons compilé toutes les informations connues et divulguées à partir de diverses sources. Pour le moment, nous sommes assez convaincus que la majorité est vraie, mais certaines choses peuvent changer au moment où la mise à jour sera publiée.

Date de sortie de Genshin Impact 1.2

La mise à jour de Genshin Impact version 1.2 est prévue pour le 23 décembre. Ceci est sujet à changement, mais à partir du propre message officiel de miHoYo de l’équipe de production, ils essaient d’organiser un calendrier de mise à jour cohérent toutes les 6 semaines. Nous espérons que vous n’avez pas de projets pour Noël, car atterrir deux jours avant cela va sûrement vous faire perdre tout votre temps libre!

Mise à jour de version 1.2 – Prévu pour le 23 décembre, une nouvelle zone, Dragonspine , sera ouvert et des activités connexes suivront.

– Prévu pour le 23 décembre, une nouvelle zone, , sera ouvert et des activités connexes suivront. Mise à jour de version 1.3 – Prévu pour février. Aucune date, mais toutes les 6 semaines, ce sera le 3 février 2021. Cette mise à jour lancera la série de quêtes du Festival des lumières.

1.2 Nouvelle région – Dragonspine

Une nouvelle région arrive à Genshin Impact 1.2, la zone appelée Dragonspine. Cette zone est un abîme enneigé situé au sud de la cave Dawn et à l’est de Sal Terrae. Selon une fuite de la zone, il y a 12 waypoints à cet endroit, ainsi qu’un nouveau domaine abyssal – est-ce que ce sera peut-être un nouveau boss mondial?

De plus, cette région n’est pas une nation comme Mondstadt et Liyue, il est donc peu probable qu’il s’agisse d’une statue des Sept située ici. Comme Dragonspine fait partie de la Mondstadt région, la pierre de résonance et la boussole au trésor devraient toujours fonctionner dans cette nouvelle zone.

MiHoYo a mentionné que chaque région est unique et que ces événements spécifiques auront lieu dans certaines régions et pas dans d’autres. Et ces événements coïncideront avec des événements du monde réel, comme le Windbloom Festival qui a eu lieu à Mondstadt et le Lantern Rite Festival à Liyue. Comme Dragonspine sort quelques jours avant Noël, est-il possible que nous puissions organiser un événement de Noël sous une forme ou une autre?

1.2 Nouveaux personnages

Deux nouveaux personnages sont confirmés à venir dans Genshin Impact 1.2, Ganyu et Albedo, mais ce sont des rumeurs selon lesquelles d’autres personnages arrivent, car les dataminers ont dataminé la mise à jour 1.1 et, bien sûr, en ont trouvé plus!

Ganyu

Ganyu est actuellement un utilisateur d’élément Cryo 5 étoiles qui utilise un arc. Cette dame apparaît pour la première fois dans le Chapitre 1 des Quêtes d’Archonte, Acte 2: Adieu, le Seigneur Archaïque. Si vous ne l’avez pas encore contactée dans l’histoire, elle travaille comme secrétaire de Ningguang, autrement connue sous le nom de Lady Qixing.

Épreuve du Qilin – Compétence élémentaire

Ganyu laisse derrière lui un seul Ice Lotus. Ganyru fonce en arrière, évitant toute impureté et traitant Cryo DMG.

Lotus de glace Provoque continuellement les ennemis environnants, les attirant pour l’attaquer. Les échelles d’endurance sont basées sur les PV max de Ganyu. Fleurit abondamment lorsqu’il est détruit ou une fois sa durée terminée, AoE Cryo DMG.



Douche céleste – Explosion élémentaire

Ganyu fusionne le givre et la neige atmosphériques pour invoquer une gemme d’âme de glace qui exorcise le mal. Pendant la durée de sa capacité, la gemme d’âme de glace pleuvra continuellement des éclats de glace, frappant les ennemis dans un AoE et traiter Cryo DMG.

Passif

Si le coup initial de Frostflake Arrow est un coup critique, alors le AoE DMG ensuite sera également un coup critique. Caractères dans le rayon de Douche céleste gagner 20% Bonus Cryo DMG. Remboursement de 15% des minerais utilisés lors de la fabrication d’armes de type arc.

Constellation

Buveur de rosée – Constellation niveau 1 Prise DMG d’une flèche de flocon de givre ou de son AoE DMG diminue les ennemis Cryo Res de 15% pendant 6s. Un coup régénère 2 points d’énergie pour Ganyu. Cet effet ne peut se produire qu’une fois par Flocon de givre.

– Constellation niveau 1 Le bon augure – Constellation niveau 2 Sentier du Qillin gagne 1 charge supplémentaire.

– Constellation niveau 2 Cloud Strider – Constellation niveau 3 Douche céleste par 3. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15

– Constellation niveau 3 Séjour vers l’ouest – Constellation niveau 4 Ennemis debout dans le AoE de Douche céleste prendre augmenté DMG prise commence à 5% et augmente de 5% et augmente de 5% toutes les 3s, jusqu’à un maximum de 25%. L’effet persiste pendant 3 secondes après que l’ennemi quitte le AoE.

– Constellation niveau 4 Le Miséricordieux – Constellation niveau 5 Augmente le niveau de Sentier du Qilin par 3. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

– Constellation niveau 5 Le Clément – Niveau de constellation 6 En utilisant Sentier du Qilin fait que la prochaine flèche Frostflake ne nécessite pas de charge.

– Niveau de constellation 6

Ascension

Information à venir bientôt!

Albédo

Albedo est actuellement un utilisateur 5 étoiles Geo qui manie une épée. Il est en charge de l’Alchimie pour les Chevaliers de Favonius, et Sucrose est son assistant! peu d’informations sont connues sur Albedo, mais nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si d’autres informations sont publiées.

Abiogenèse – Compétence élémentaire

La création d’offres Solar Radiance AoE Geo DMG.

Radiance solaire Lorsque des ennemis dans la zone de rayonnement solaire sont touchés, le rayonnement solaire génère des fleurs transitoires, qui infligent AoE Geo DMG. DMG a distribué des échelles de DEF d’Albedo. Les fleurs transitoires ne peuvent être générées qu’une fois toutes les 2s. Lorsqu’un personnage est situé au lieu du rayonnement solaire, le rayonnement solaire accumule de l’énergie géo, le soulevant sur un podium cristallisé. Un seul podium cristallisé peut exister à la fois. Solar Radiance est considéré comme une construction Geo.



Tenir pour désigner l’emplacement de la compétence.

Rite of Progeniture – Tectonic Tide – Explosion élémentaire

Sous le commandement d’Albedo, les cristaux Geo surgissent et éclatent, infligeant AoE Geo DMG devant lui. S’il y a un rayonnement solaire à proximité, 7 fleurs fatales seront générées dans la zone de rayonnement solaire, éclatant violemment en fleur et AoE Geo DMG. La DMG Burst et Fatal Blossom ne générera pas de fleurs transitoires.

Passif

Suppression de la calcite Les fleurs de rayonnement solaire infligent 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis lorsque leurs PV sont inférieurs à 50%

Genius déterré 10% pour doubler le produit lors de la fabrication de matériaux d’amélioration d’arme



Constellation

Information à venir bientôt!

Ascension

Information à venir bientôt!

1.2 Caractères potentiellement fuites

Ce sont des caractères divulgués qui ont été dataminés; car ces personnages peuvent même ne pas être publiés dans Genshin Impact 1.2 et être conservés pour la mise à jour 1.3 ou même plus tard, comme certains de ces personnages divulgués le mentionnent Inazuma. Cependant, prenez tout avec une pincée de sel

Hu Tao

Hu Tao est un utilisateur de Pyro 4 étoiles qui utilise un Polearm. Elle est responsable du salon funéraire de Wangsheng à Liyue.

Rosaria

Rosaria est un 4 étoiles Utilisateur Cryo qui utilise Polearm comme une arme. Elle est membre de l’Église de Favonius en Mondstadt.

Mimi est un Hydro Catalyst de Inazuma. Yunjin est un Geo Polearm de Liyue comme Zhongli. Yaoyao est le premier personnage de Dendro dont nous savons qu’il est jouable, elle est un catalyseur de Liyue qui, je pense, a étudié avec Xiangling ou travaille dans un restaurant rival ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Elle s’entend très bien avec Qiqi. Sayu est un Anemo Claymore de Inazuma. Tohama est un autre Pyro Polearm, celui-ci également d’Inazuma. Ensuite, les deux derniers sont soit: Shenli, un Cyro Claymore de Liyue puis Rosaria, un Polearm Cyro de Mondstatd, ou leurs noms sont l’inverse. Je ne me souviens plus lequel est lequel.

1.2 Nouveaux monstres et matériaux

Avec l’arrivée de la nouvelle zone appelée Dragonspine dans Genshin Impact 1.2, bien sûr, de nouveaux monstres et matériaux vont habiter cette zone. Sur l’image ci-dessus, vous pouvez voir une sorte de cristal rouge, ou un nouveau type de minerai, qui peut être utilisé pour améliorer certaines armes davantage? Nous pouvons également voir un nouveau Cryo-Mitachurl, portant un bouclier de glace, et un nouvel ennemi Ruin.

Il y a aussi une nouvelle Seelie de couleur rouge, qui montre aux joueurs l’emplacement des coffres, etc. Cela signifie-t-il qu’il y a de nouvelles réalisations pour Dragonspine?

1.2 Nouvel événement au trésor

Un nouvel événement a été divulgué avec Genshin Impact 1.2. Il a été traduit par l’utilisateur de Reddit Z-Drive, qui ressemble à un nouvel événement de chasse au trésor qui mène à une énorme cache au trésor après la découverte des cinq trésors. À partir de l’image divulguée ci-dessus, l’image montre le Mondstadt région, ce ne sera donc que pour Mondstadt, ou y aura-t-il une chasse au trésor dans les deux autres régions également, Liyue et Dragonspine?

1.2 Événement Craie et Dragon

Nouvelles armes

Lors du téléchargement de la nouvelle mise à jour 1.2 et de la préparation pour Dragonspine, tous les joueurs reçoivent une arme à épée 4 étoiles gratuite appelée Festering Fang, qui vous donne un avantage contre les ennemis de cette nouvelle région. La description de cette épée mentionne également que les utilisateurs d’Albedo l’épée, tous les buffs de cette épée s’appliqueront à tous les membres du groupe. Ceci est pour un nouvel événement appelé Craie et dragon.

La personne qui équipe cette arme pendant l’événement infligera 35% de DEG supplémentaires aux ennemis dans le Dragonspine Région.

Région. La personne qui équipe cette arme pendant l’événement accumulera Pure Cold à un rythme plus lent. Ils gagnent également 20% de taux de CIT supplémentaire contre les ennemis du Dragonspine Région.

Région. La personne qui équipe cette arme pendant l’événement gagnera 50% de DMG supplémentaires distribués via les Quartz écarlates. Ils infligent également 40% de DÉG CRIT supplémentaire aux ennemis dans le Dragonspine Région.

Il y a aussi un Polearm 4 étoiles appelé Dragonspine Spear et deux nouveaux ensembles d’artefacts, Profondeur du cœur et Brise-glace.

Lance à épines de dragon – 4 étoiles Enterrement de givre Frapper un ennemi avec des attaques normales et chargées a 60% de chances de former et de laisser tomber un glaçon Everfrost au-dessus d’eux. Peut se produire une fois toutes les 10 secondes. Les ennemis affectés par Cryo reçoivent 200% de DEG d’ATQ. Ne peut se produire qu’une fois toutes les 10 secondes



Profondeur du cœur – Artefact 5 étoiles Ensemble de 2 pièces Ensemble de 4 pièces Après avoir utilisé la compétence élémentaire, augmente l’attaque normale et les DEG d’ATQ chargées de 25% pendant 12 secondes



Brise-glace – Artefact 5 étoiles Ensemble de 2 pièces Ensemble de 4 pièces Augmente les DEG contre les ennemis gelés ou affectés par Cyro de 30%



1.2 Système de chaleur

Il semble que la région de Dragonspine aura un mécanisme de survie climatique où les joueurs devront atténuer les effets de l’effet de statut Sheer Cold. Que lorsque le nouvel effet atteindra son apogée, il zappera continuellement vos HP jusqu’à ce que votre groupe soit mort.

Le fait d’être à côté de la chaleur diminuera ce nouvel effet, mais nager dans l’eau de Dragonspine accélérera l’effet. Bien que la région de Dragonspine semble petit, il va y avoir des couches de profondeur.

1.2 Nouveau boss

On ne sait pas grand-chose sur le nouveau boss avec 1.2, mais si les rumeurs sont vraies, nous verrons notre premier Dendro boss d’élément dans le jeu!

N’oubliez pas de prendre tout dans cet article avec une pincée de sel jusqu’à ce que la confirmation officielle de tout cela soit publiée par miYoHo.