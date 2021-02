Gene Simmons de KISS blâme les jeunes fans pour la «mort» de Rock | 45S

Des déclarations fortes. Gene Simmons, guitariste emblématique de KISS, a une fois de plus indiqué que le rock « est mort » et que les coupables de cela sont la nouvelle génération, les jeunes les plus amateurs.

Lors d’un entretien avec la radio Q104.3 à New York, Simmons s’est à nouveau exprimé sur cette question et encore une fois, ses déclarations ont fait l’actualité et ont suscité des débats dans les réseaux. Qui dirait que l’un des représentants les plus reconnus du genre en parlerait?

Lorsqu’on lui a demandé si le rock était déjà «mort» en termes de reproduction et de transmission sur les radios, Gene a été franc.

« Dans tous les sens. Et les coupables sont les jeunes fans. Vous avez tué ce que vous aimez. Parce que dès que la diffusion est arrivée, vous avez pris une chance auprès des nouveaux grands groupes qui sont là-bas dans l’ombre, qui ne peuvent pas quitter leur travail de jour parce que vous ne pouvez pas gagner un sou en mettant votre musique là-bas, parce que quand vous télécharger des trucs, c’est un centième ou un millième de centime », disait-il.

Il faut donc avoir des millions ou des millions et même des milliards de téléchargements avant de pouvoir en gagner quelques gros. Et les fans ont tué cette chose. Donc, l’entreprise est morte », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois que le membre de Kiss dit que le genre n’existe plus. Dans une interview, Gene a non seulement déclaré que le genre était en déclin, mais que le dernier bon groupe était Foo Fighters.

L’industrie du disque est morte pour les nouveaux artistes. Le rock est mort. Le dernier grand groupe de rock était Foo Fighters et c’était il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas nommer un autre groupe de rock parce que vous ne pouvez pas gagner votre vie », avait-il déclaré à l’époque.

Et vous pensez-vous?