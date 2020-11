GeForce Now parvient à atteindre l’écosystème Apple

Aller du côté obscur du Cloud Gaming devient plus facile et plus tentant

Avec l’avènement de différentes technologies, la vie quotidienne est devenue assez facile à bien des égards au cours des dernières années. Ce n’est pas une question de simple machines à laver: la domotique a parcouru un long chemin, assez pour horrifier ceux qui en 1968 2001: Une odyssée de l’espace. Par contre, si on parle de jeux vidéo, grâce à la standardisation des batteries, par exemple (non, Microsoft?), On peut emmener le divertissement dans des endroits inattendus. Cependant, non seulement nous avons la possibilité d’emporter un téléphone portable ou une console avec nous et de jouer sur ces appareils sans dépendre d’un courant électrique: grâce aux dernières inventions technologiques maintenant il y a aussi la possibilité d’élargir les horizons grâce au jeu dans le cloud ou Cloud Gaming.

Comme on le sait, ce type de jeu est quelque chose de relativement nouveau parmi les utilisateurs, et beaucoup ne savent même pas encore de quoi il s’agit. Avec des services comme le Stadia de Google, le xCloud de Microsoft ou la PlayStation Now de Sony, cette pratique chez les utilisateurs est cependant de moins en moins courante, tout comme cette nouvelle série de services, confortables et extrêmement accessibles (en se dispensant de matériel coûteux) ils ne nécessitent qu’un appareil compatible et une bonne connexion réseau, qui n’est pas trop difficile à posséder aujourd’hui.

Tout cela de Cloud Gaming c’est un bon gâteau à partager entre les entreprises. Comme mentionné ci-dessus, des géants comme Microsoft ou Sony ont déjà leurs propres plates-formes. Cependant, ce ne sont pas les seuls sur lesquels les yeux des utilisateurs sont fixés. GeForce Now de Nvidia est un autre service qui veut se qualifier pour une part importante du gâteau. Je suppose que tout le monde connaîtra Nvidia Shield, qui à ce jour, avec le recul, ne semble rien de plus qu’une tactique exceptionnelle pour ouvrir la voie au jeu en diffusion. L’entreprise bien connue pour créer tant Matériel sous forme de cartes graphiques dédiées comme Logiciel pour ceux-ci, il élargit son terrain de jeu en diffusion sur le court Apple.

Désormais, GeForce Now peut être exécuté via le navigateur Safari intégré sur les appareils Apple tels que l’iPhone et l’iPad. Il est vrai que le programme était déjà disponible sur les ordinateurs Mac, par exemple. Cependant, le site Web de Nvidia est désormais accessible pour jouer à la fois depuis chez soi et depuis un bus. Même si nous avons un dîner en famille; le ciel est la limite.

Jouez à vos jeux PC préférés sur votre iPhone ou iPad. GeForce NOW est diffusé sur iOS Safari, en version bêta, à partir d’aujourd’hui. 🌩️🤝📱 En savoir plus: https://t.co/bsLASlq4E1 pic.twitter.com/jJRgxxJWAR – 🌩️ NVIDIA GeForce NOW (@NVIDIAGFN) 19 novembre 2020

Bien sûr, tout ne peut pas être parfait. Pour profiter du service vous avez besoin d’un appareil avec le système d’exploitation iOS 14.2 ou iPadOS 14.2, quelque chose qui pour les appareils de la marque d’il y a quelques années est impossible. De cette façon, certains utilisateurs peuvent choisir de changer leur appareil pour un appareil plus moderne, avec des avantages évidents pour Apple. Cependant, dans le cas où vous faites partie de ces cas et que vous êtes d’Amérique latine, vous pouvez être rassuré, car vous avez encore beaucoup de temps pour remplacer votre terminal: Pour l’instant, seuls les joueurs de la région Amérique du Nord, Europe et Russie peuvent accéder à la plateforme (GFN.ru), puisque le service est en version bêta.

L’une des limites de GeForce Now est que Seuls les jeux vidéo compatibles avec le joystick peuvent être joués, tous refusant les capacités tactiles disponibles, par exemple, une certaine partie du catalogue xCloud. Les autres titres où la seule forme de contrôle est la souris et le clavier ne seront pas disponibles, au moins jusqu’à nouvel ordre. Il est également important de noter que Cyberpunk 2077 Oui Le sorceleur 3 Ce sont deux des grands AAA qui peuvent être appréciés sur la plate-forme une fois l’intégration de GOG terminée. En outre, le moment est venu pour les joueurs hors-la-loi de Fortnite commencez à réchauffer vos poignets et à vous étirer, depuis dit bataille royale il sera compatible avec GeForce Now.