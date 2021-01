Gates of Mobius est un nouveau titre mobile de style anime maintenant disponible

De Goblin Gamer Company vient un nouveau RPG d’anime et un jeu de tir à la troisième personne Portes de Mobius. Ce titre unique sur le thème des contes de fées est un jeu de tir d’action en 3D de style gacha qui poursuit une tendance mobile le jeu. Les développeurs offrent des tonnes de fonctionnalités, d’actions de combat et de graphiques

C’est un tout nouveau titre que de nombreux joueurs attendaient avec impatience. Le jeu tient à un mécanisme de RPG et offre une grande variété d’options en matière de personnalisation et d’individualité du joueur. Les fans de spectacles et de styles animés apprécieront cette expérience de jeu unique trouvée dans ce titre.

Les développeurs semblent se concentrer sur le grand nombre d’options de personnalisation trouvées dans Porte de Mobius. Les joueurs peuvent changer de look, utiliser l’une des cinq professions et suivre un format de RPG plutôt standard.

Pourtant, le jeu ne verrouille pas les joueurs dans des classes permanentes. Il semble que ce titre permette aux joueurs de changer de profession comme ils le souhaitent, mais on ne sait pas comment l’ajustement de classe serait transféré dans chaque classe.

Le jeu lui-même est découpé en chapitres qui permettront de débloquer de nouveaux personnages à mesure que vous terminerez chaque chapitre. L’avancement permet d’améliorer les capacités et l’équipement du personnage, et donne également de nouvelles voies pour que l’histoire évolue lentement. Ce titre est jouable en solo et les joueurs peuvent inviter jusqu’à trois amis à jouer ce titre avec eux.

Il s’agit d’un titre unique qui semble suivre la popularité de Genshin Impact. Les personnages ont une grande variété de costumes disponibles et de combinaisons de compétences. Au fur et à mesure que les joueurs continuent de développer leur style de jeu défini, ils trouveront lentement leur chemin à travers le titre.

Du point de vue de l’histoire, on dit que le jeu est basé sur la «liberté». Il se déroule dans un monde de contes de fées où les protagonistes parcourent des récits familiers. On ne sait pas exactement ce que les joueurs vont combattre, mais le titre est sûr d’avoir plus d’informations à mesure qu’il grandit avec sa nouvelle communauté de jeux.

Ce titre est encore assez récent, il faudra donc un certain temps avant qu’il ne prenne vraiment effet. Découvrez ce nouveau titre pour une expérience d’anime qui ne manquera pas d’être nouvelle pour tous les joueurs.

Du point de vue du jeu, cela semble être un bon titre pour les joueurs adolescents ou plus âgés. Le jeu contient de la violence fantastique et, avec de nombreux titres, peut contenir d’autres préoccupations en fonction du niveau de contenu. Pourtant, il est laissé à l’interprétation individuelle, mais généralement ce jeu cible un public adulte et adolescent plutôt que des joueurs plus jeunes.

Porte de Mobius est disponible gratuitement sur les appareils Android dès maintenant.