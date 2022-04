Gaslit : raisons de voir le nouveau StarzPlay avec Sean Penn et Julia Roberts

pas de spoilers

La série mettant en vedette Sean Penn et Julia Roberts se concentre sur les personnages secondaires derrière le plus grand scandale d’espionnage américain : le Watergate.

©IMDBLa série comptera 8 épisodes.

Que se passerait-il si vous étiez témoin d’un scandale aux dimensions sidérales mais que tout le monde vous traite de fou ? Telle était la situation pour Martha Mitchellla femme de Jean Mitchellle procureur général des États-Unis pendant la présidence de Richard Nixon. C’est de cela qu’il s’agit dans la nouvelle série. StarzPlayla série qui débarquera ce dimanche sur la plateforme avec Sean Penn Oui Julia Robert comme ses protagonistes.

Martha Mitchell a été l’un de ceux qui ont découvert pour la première fois que le plus grand scandale d’espionnage aux États-Unis était directement lié au président nixon. Cependant, l’environnement de son mari était responsable de la faire paraître délirante. L’impact a été tel qu’il existe à ce jour un terme en psychologie qui porte le nom de cette femme : l’effet Martha Mitchell. Il s’agit d’une situation dans laquelle le professionnel diagnostique à tort son patient comme quelqu’un de paranoïaque ou de délirant parce qu’il dit des choses qui, bien que réelles, sont difficiles à croire.

Autour de cette prémisse tourne Éclairage au gazdont le sens a à voir avec une expression en anglais qui fait référence à la manipulation à laquelle quelqu’un est soumis pour lui faire douter de ce qu’il sait ou pense savoir. Martha Mitchell était une femme des médias qui aimait être au premier plan et donner des notes (quelque chose qui Julia Robert parvient très bien à interpréter), mais qui est isolé quand l’anneau d’espionnage du watergate est exposé et l’un des gardes du corps de John Mitchell (Sean Penn) s’implique. Marthe pourrait parler davantage et mettre en relation cet agent de sécurité avec son mari, et que cela va directement aux bureaux de Nixon.

+Gaslit : les idiots derrière le Watergate

L’un des plus grands succès de Éclairage au gaz passe par la décision de montrer le bras opérationnel du Watergate. Plusieurs fois nous avons vu ce scandale, presque toujours sous l’angle des hautes sphères. Dans ce cas, il s’agit de montrer les simples soldats commandés par G.Gordon Liddyun psychopathe d’extrême droite qui a travaillé pour le FBI et a été choisi par Mitchell faire de l’espionnage.

Dans ce contexte, la nouvelle série de StarzPlay choisit de compter les événements du Watergate avec un peu d’humour soutenu surtout par des personnages qui semblent tirés d’un cirque et qui sont complètement clownesques. Depuis Liddyqui ressemble à une caricature de fasciste, jusqu’à ce que james mccord (la sécurité de Mitchell arrêté le premier jour du raid sur les bureaux du Watergate), sans négliger Jean Deanconseiller de Mitchell et responsable de l’introduction Liddyqui rêvait de rencontrer en personne Nixon et a été manipulé dans toute la Maison Blanche jusqu’à ce qu’il devienne finalement un témoin clé dans l’affaire. Tous les personnages sont présentés pour générer dans le visualiseur que Effet Martha Mitchell. Parce qu’il n’y a aucun moyen de voir Éclairage au gaz et croire qu’il est basé sur des événements réels. Et pourtant c’était ainsi.

