Garmin Lily: une montre intelligente plus compacte avec un oxymètre de pouls pour ceux qui ne veulent pas renoncer à l’élégance

Garmin est surtout connu pour ses produits spécialisés dans l’enregistrement d’activités sportives, comme les cardiofréquencemètres ou les smartwatches dont le design ne laisse aucun doute à cet égard. Mais il s’est également consacré à un public plus général, adoucissant l’esthétique d’une partie de ses produits comme déjà vivants dans le Vivoactive 4 et ils en ont maintenant fini avec le nouveau Garmin Lily.

C’est une montre intelligente de plus dans la ligne Garmin Venu Sq. En fait, le prix de départ est le même, bien que cette fois, ils voulaient faire une approche plus classique de l’esthétique et garder le boîtier circulaire.

Fiche technique Garmin Lily

GARMIN LILY DIMENSIONS ET POIDS 34,50 x 34,50 x 10,15 mm

24 grammes ÉCRAN LCD TFT

Résolution 240 x 201 pixels

Verre Gorilla 3 SYSTÈME OPÉRATIF Propriétaire TAMBOURS Jusqu’à cinq jours (hors surveillance de l’oxymétrie de pouls pendant le sommeil) CONNECTIVITÉ Bluetooth

ANT + CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Résistance à l’eau 5 ATM

Capteur de fréquence cardiaque

Boussole

Oxymètre de pouls

NFC PRIX Sport: 199,99 euros

Classique: 249,99 euros

Garmin Lily Sport – Lunette en or crème avec étui en silicone blanc et bracelet





Garmin Lily Classic – Lunette en or crème avec étui et bracelet en cuir italien noir

Pariez sur le compact sans tout abandonner

L’esthétique est l’une des principales revendications de la marque, en ce sens qu’il s’agit d’une montre compacte à air plus classique et élégante. Il pèse et mesure un peu moins que le Venu Sq, restant à 24 grammes (ce qui n’est pas beaucoup pour une smartwatch), et le cadran est minimaliste, avec une lunette brillante (qui peut être de différentes couleurs) sur une base mate.

L’écran est LCD et a une résolution de 240 x 201 pixels. Il est recouvert de Gorilla Glass 3 et mesure 34 millimètres, sans aucun autre bouton d’interaction (la lunette est fixe). Il a un bouton virtuel dans le logiciel lui-même qui sert de bouton de démarrage et de navigation.

L’idée de Garmin est qu’opter pour des dimensions plus petites ne signifie pas renoncer aux spécifications qui peuvent être requises aujourd’hui, telles que enregistrement avancé du sommeil ou oxymétrie de pouls, depuis l’année dernière si à la mode. En plus de cela, il intègre des fonctions telles que la détection de la fréquence cardiaque, le moniteur d’énergie (pour nous dire quelles sont les heures qui, selon le système, sont les meilleures pour nous pour faire de l’exercice ou nous reposer), des alertes d’assistance et d’autres courants tels que le contrôle de la respiration ou du stress.

Il dispose de profils sportifs pour sept activités chronométrées, offrant 14 jours de données de suivi d’activité. Avec l’application Garmin Connect, il intègre également surveillance du cycle menstruel ou de la grossesse, être en mesure d’enregistrer les symptômes et les détails.

Bien sûr, bien qu’il soit compatible avec iOS et Android, nous ne pouvons répondre aux notifications de message que si nous utilisons un mobile Android avec. Ce que nous pouvons également manquer, c’est notre propre GPS, car dans ce cas, cela dépend de celui du mobile (le Garmin Venu Sq dispose d’un GPS).

Ils ne donnent pas de données sur la batterie, mais l’autonomie promise est jusqu’à cinq jours. Ceci en tenant compte du fait que la surveillance effectuée par l’oxymètre de pouls pendant le sommeil n’est pas comptée pour offrir une analyse du sommeil plus avancée, donc avec cette fonction active l’autonomie est probablement moindre.

Versions et prix de Garmin Lily

La nouvelle smartwatch Garmin sera disponible au cours de ce premier trimestre 2021. On peut déjà la voir sur son site internet et demander un avis de disponibilité, car la Garmin Lily fait partie de la 199,99 euros dans sa version Sport et reste en 249,99 euros dans sa version classique.





Garmin Lily Sport – Lunette en or crème avec étui en silicone blanc et bracelet