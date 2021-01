Garmin Lily: la nouvelle smartwatch de fitness est arrivée

Avec la Garmin Lily, le fabricant de vêtements présente sa nouvelle smartwatch. Dans un communiqué de presse, Garmin révèle tous les détails sur le portable et fournit des informations sur le prix et la disponibilité.

En conséquence, il y aura une version classique et une version sportive de la montre intelligente, qui ne diffèrent que légèrement en apparence. Alors que la Garmin Lily Classic est équipée d’une lunette en acier inoxydable et d’un bracelet en cuir italien, la Garmin Lily Sport possède un bracelet en silicone et une lunette en aluminium poli.

Le verre Gorilla Glass robuste protège contre les rayures

Le Garmin Lily dispose d’un écran tactile LCD avec une résolution de 240 x 201 pixels. Bien que les arrière-plans puissent être personnalisés, les informations ne sont affichées qu’en blanc. L’écran est protégé par Gorilla Glass, qui est considéré comme résistant aux rayures et aux chocs.

Le Garmin Lily ne dispose pas de chargement sans fil, il doit être chargé à l’aide d’un adaptateur USB.

Garmin Lily s’adresse principalement aux femmes

Le look filigrane et subtil est principalement destiné à plaire aux femmes en tant que clientes. Le bracelet Garmin Lily ne mesure que 14 millimètres de large, l’écran a un diamètre de 34,5 millimètres.

Mais le design ne fait pas tout – les fonctionnalités sont également impressionnantes. Pour plus de pleine conscience, il existe, par exemple, un compte à rebours qui accompagne les exercices de respiration. Recevoir des messages push est tout aussi simple que de passer d’un mode sportif à l’autre.

De plus, un capteur mesure la fréquence cardiaque et même la saturation en oxygène dans le sang. Comme d’habitude avec les smartwatches Garmin, le Garmin Lily dispose également d’un suivi GPS pour enregistrer les itinéraires de course. Une fonction d’urgence est également disponible pour avertir une personne de contact en cas de chute ou autre.

Garmin Lily disponible maintenant

La nouvelle smartwatch est maintenant disponible à l’achat. La Garmin Lily Classic coûte 249,99 euros, la version sport est un peu moins chère à 199,99 euros.