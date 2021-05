Gardiens Vol. 3 se déroule après Thor: l’amour et le tonnerre dans la chronologie du MCU

Après plus d’un an sans nouveau film MCU, les fans ont désespérément besoin d’un morceau d’informations sur les projets à venir de la franchise. Parmi les plus attendus se trouvent James Gunn Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3et Taika Waititi’s Thor: l’amour et le tonnerre. La dernière fois que nous avons vu Thor, il partait avec les Gardiens dans une aventure spatiale. Depuis lors, les fans se demandent comment leurs deux films vont se chevaucher. Lors d’une récente période de questions-réponses, Gunn a été interrogé sur le calendrier de Gardiens de la Galaxie, Vol. 3, et il a confirmé que cela avait lieu après Thor: l’amour et le tonnerre

« Cela se passe après Love and Thunder. »

Les informations correspondent à ce que nous savons des deux films jusqu’à présent.Thor: l’amour et le tonnerre a déjà commencé le tournage et des photos publicitaires ont confirmé que Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan et Pom Klementieff ont tourné des scènes pour le film. Un nom notable qui manque est Zoe Saldana, qui joue un membre des Gardiens, Gamora.

Au bout du Avengers: Fin de partie, Gamora ordinaire était toujours mort, mais un Gamora du passé avait sauté dans le présent et avait décollé seul dans l’espace. Les Gardiens avaient l’intention de suivre Gamora et de la ramener dans le bercail, avec Thor les accompagnant en signe de gratitude pour lui avoir sauvé la vie plus tôt.

Depuis Thor: l’amour et le tonnerre a lieu avant le suivant gardiens de la Galaxie film, cela signifie que Gamora est toujours manquant à ce moment-là et ne pourrait donc pas apparaître dans Amour et tonnerre. C’est le genre de chevauchement que les cinéastes de MCU doivent garder à l’esprit lorsqu’ils utilisent des personnages de franchises distinctes. Dans le passé, Gunn avait confirmé sur Twitter qu’il avait travaillé avec Waititi pour s’assurer que le script de Thor: l’amour et le tonnerre est cohérent avec l’histoire pour Gardiens de la Galaxie, Vol. 3.

« Pas grand-chose, & @TaikaWaititi fait un excellent travail – le script est incroyable. Nous avons discuté avant qu’il ne commence à l’écrire pour savoir où sont les personnages et où ils vont et il a lu le script du Vol 3 et puis j’ai lu son script & partagé mes pensées. «

Même sans Gamora dans le mix, Thor: l’amour et le tonnerre aura beaucoup de personnages féminins badass à choisir. Outre le retour de Tessa Thompson en tant que Valkyrie et de Jaimie Alexander en tant que Lady Sif, Natalie Portman fera un retour en tant que Jane Foster, qui est désormais également imprégnée des pouvoirs du dieu du tonnerre et de la foudre.

Réalisé par Taika Waititi, Thor: l’amour et le tonnerre met en vedette Chris Hemsworth dans Thor, Tessa Thompson dans Valkyrie, Natalie Portman dans Jane Foster, Jaimie Alexander dans Lady Sif, Chris Pratt dans Star-Lord, Dave Bautista dans Drax, Karen Gillan dans Nébuleuse et Christian Bale dans Gorr the God Butcher. Le film arrive en salles le 6 mai 2022. Écrit et réalisé par James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait commencer le tournage cette année et sortir en salles le 5 mai 2023. Cette nouvelle vient courtoisie de Screen Rant.

