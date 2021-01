Garbage: Hobo Prophecy est un jeu de combat de Hobo qui se dirige vers Steam

Un nouveau jeu indépendant sur le thème des hobo est en route pour Vapeur de l’éditeur GrabTheGames et du développeur indépendant Homebased. Dans Ordures: Hobo Prophecy, les joueurs se battent en hobos dans une expérience de bagarre qu’ils n’oublieront certainement pas. Les joueurs peuvent vivre la lutte des sans-abri alors qu’ils se battent non seulement pour leur vie, mais aussi pour la nourriture, le logement et l’hygiène.

Ce titre a publié une toute nouvelle démo que les fans pourront apprécier comme Ordures: Prophétie Hobo agit comme un prologue prolongé pour la sortie éventuelle de Des ordures. Le titre sera publié sur Steam et la démo est gratuite pour toute personne intéressée à tenter la vie de clochard.

Ordures: Prophétie Hobo met les joueurs dans la peau, ou en manque, un clochard qui doit survivre dans un monde humoristique. Prenez des éléments primitifs en restant au chaud, en vous nourrissant et en essayant des niveaux d’hygiène mineurs dans un monde sans maison.

Bien que le cœur du jeu soit un simulateur de combat, les joueurs pourront également participer aux éléments de gestion et de construction de base. Relevez la bataille que les sans-abri traversent chaque jour alors que le jeu présente un regard humoristique et non offensant sur un problème mondial.

Suivez l’histoire du personnage principal à travers des bandes dessinées dessinées à la main présentées de manière créative. Ces bandes dessinées présentent la bêtise de Des ordures monde sans les émotions négatives qui accompagnent le fait d’être un clochard. Explorez un environnement urbain sombre avec une musique entraînante et des effets spéciaux.

Dans Des ordures, les combats sont automatiques, et les joueurs font leurs préparatifs avant le combat. C’est un nouveau monde pour le genre de simulation car les joueurs choisissent entre des centaines de compétences dans le but de créer le combattant parfait.

En plus du combat, le jeu met également les joueurs au défi de créer des bâtiments, de survivre avec un minimum de ressources et de prioriser les nécessités dans le monde de Des ordures. Ce jeu vous permettra de prendre soin des clochards pendant que vous les nourrissez, les douchez et les entraînez pour les combats.

Profitez d’un système météo en profondeur, de jour comme de nuit, et même des changements saisonniers. Ce jeu concerne la survie, le combat et le fait d’être le meilleur clochard du marché.

Ordures: Prophétie Hobo est déjà allumé vapeur et est libre de jouer. Le jeu principal devrait sortir prochainement, mais pour le moment, ce titre restera une exclusivité PC. En ce qui concerne le public, ce titre jette un regard comique sur le fait d’être un clochard et est probablement bon pour la plupart des publics.