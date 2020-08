Gamescom Opening Night Live: bandes-annonces et jeux à gogo

Remorque, remorque, remorque! La soirée d’ouverture de la Gamescom nous a ravis pendant deux heures avec des bandes-annonces de nouveaux jeux et de nouveaux DLC. Et il y a tant à dire maintenant: c’était varié et parsemé de beaucoup d’auto-ironie.

Cette année, Geoff Keighley est l’hôte charismatique qui mène numériquement à travers la bande-annonce et la jungle du gameplay. Dès le début, il a été clair: il ne s’agit pas de grandes surprises, mais de mises à jour intéressantes et de connaissances plus approfondies sur des jeux intéressants que nous connaissons déjà. Et de toute façon, les choses ne pourraient pas aller mieux cette année, car à la fin de l’année, la nouvelle génération de consoles nous attend toujours. Et maintenant, nous plongeons dans le flot des remorques sans plus attendre.

“Call of Duty: Black Ops Cold War”





Sneak Peak peu de temps après la première révélation: “Call of Duty: Black Ops Cold War” ramène la série de franchise à ses racines historiques. En tant que joueur, vous vous frayez un chemin à travers les scènes de la guerre froide dans les années 1980. Vous pouvez créer votre propre personnage et dans certains endroits vous avez la possibilité d’influencer la campagne en fonction de vos idées.

«Unknown9: Awakening»





Une petite fille nommée Haruna découvre ses pouvoirs surnaturels, survit à la dure vie de la rue indienne complètement seule et se lance à l’âge adulte pour en savoir plus sur elle-même et son destin. Le jeu de rôle action-aventure arrive sur la prochaine génération de consoles et sur PC.

“Doom Eternal: The Ancient Gods Part One”





Ironique, sombre et brutal – comme toujours: en tant que Doom Slayer, vous avez recommencé à déchirer l’enfer et ses démons très rapidement. La première extension pour le spectacle de tir à la première personne arrivera sur le marché le 20 septembre pour PC, Xbox et Playstation – et bien sûr aussi la prochaine génération de consoles.

«Simulateur de chirurgien 2»





J’espère que vous deviendrez médecin! Si ce n’est pas dans la vraie vie, du moins à l’écran. Dans “Surgeon Simulator 2”, vous faites tout ce qu’un vrai chirurgien fait dans son travail quotidien. Juste avec un peu plus d’éléments comiques. Et heureusement, à la fin, personne ne meurt s’il fait la mauvaise chose. Pourtant, c’est drôle, surtout en mode coopératif.

“Constructeur de ponts: The Walking Dead”





“Bridge Constructor: The Walking Dead” était un peu énigmatique. Un homme se faufile dans une usine abandonnée, veut y construire un pont virtuel sur son ordinateur portable et ne remarque pas qu’un groupe de morts-vivants se dirige vers lui, car ils le dévorent. Voyons ce qui nous attend dans “Bridge Constructor: The Walking Dead”.

«Sam et Max»





Sam et Max sont de retour: le duo de “policiers” quelque peu différent affronte des escrocs et des petits criminels. Ils peuvent utiliser votre aide pour cela. Un jeu de bande dessinée détendu et amusant pour tous ceux qui aiment tirer mais ne veulent pas voir le sang. Les lunettes VR que Sam met sur son pote Max dans le teaser pourraient indiquer qu’il s’agit d’un jeu VR. Nous sommes ravis.

«World of Warcraft: Shadowlands»





Graphiques impressionnants, scènes de bataille épiques et chair de poule pure: “World of Warcraft: Shadowlands” vous emmène dans le monde après la mort. Le nouveau titre arrivera sur le marché le 27 octobre.

“Outriders”





Un mélange de genre de jeu de rôle et de tir, quatre classes de personnages et des arbres de compétences complexes: “Outriders” établit de nouvelles normes avec son système de combat sophistiqué et son environnement sombre. L’hybride shooter-RPG est développé par People Can Fly et distribué par Square Enix – en fait, presque rien ne peut mal tourner avec le break.

“Abattre”





Un jeu indépendant par un duo de développeurs suédois: les développeurs intelligents de Tuxedo Labs ont même construit leur propre moteur pour “Teardown”. Dans une ancienne zone industrielle, vous pouvez vous adonner à votre destructivité avec un marteau, une grue et des véhicules.

«Petits cauchemars 2»





Dans “Little Nightmares 2” de Bandai Namco, vous vous frayez un chemin à travers un monde effrayant et drôle plein de comédie d’horreur burlesque et essayez de ne pas être victime des mains glacées ou de la momie. Le jeu arrive l’année prochaine sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.

“Star Wars: Squadrons”





Envolée dans l’univers “Star Wars”: En tant que pilote, vous volez audacieusement dans l’espace et enseignez la peur contre les forces du mal. Dans les missions spéciales, vous devez protéger le royaume et vous pouvez apporter des informations passionnantes sur la gestion des vaisseaux spatiaux dans le hangar. Le jeu sortira le 2 octobre sur PlayStation, Xbox et PC.

«Les Sims 4 Star Wars: Voyage à Batuu»





“Star Wars” un peu différent et dans le style typique des Sims plutôt drôle et naïf: Si vous voulez construire votre empire dans le style de la saga de l’univers, “Les Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu” est exactement la bonne adresse . Le jeu célèbre sa sortie le 8 septembre sur PC, PlayStation et Xbox.

“Godfall”





Bande-annonce de mini-gameplay de “Godfall”: Le mélange de butin, de tir et de jeu de rôle est livré avec un décor magnifique, une armure élégante et légèrement fleurie (bien qu’il n’y ait pas de fleurs du tout). Dans l’ensemble, très joli et assez relaxant malgré le combat montré.

“Warframe: Heart of Deimos”





Free-to-play et assez esthétique. Dans “Warframe: Heart of Deimos”, vous battez les forces du mal sur la lune de Mars. Vos personnages peuvent utiliser des armes ou des pouvoirs magiques.

«Porte de Lemnis»





Le gameplay légèrement différent: vous êtes piégé dans une boucle temporelle de 25 secondes. À chaque tour, vous pouvez étudier un peu mieux votre adversaire. Vous devez analyser tactiquement la situation pour finalement le vaincre. L’extraordinaire jeu de tir à la première personne sera disponible sur PlayStation, Xbox et PC au début de 2021.

«Lego Star Wars: La saga Skywalker»





Petite bande-annonce de gameplay pour la version Lego de “Star Wars”: La saga spatiale n’a probablement jamais été aussi mignonne et maladroite que dans le nouveau jeu Lego. Beaucoup de blagues burlesques et une bonne dose d’auto-ironie rendent le jeu intéressant même pour les grognards de “Star Wars”. La sortie est prévue pour le printemps 2021.

“Fall Guys”





La saison 2 de “Fall Guys” arrive bientôt. Et Internet s’amuse déjà comme un roi: il y a de nouvelles quêtes, cartes et costumes dans la colorée Battle Royale. Et bien sûr des rampes et des toboggans aussi.

«Wasteland 3»





Le jeu de rôle post-apocalyptique est accompagné de graphismes puissants et d’une histoire émouvante. La dystopie est un peu oldschool et devrait notamment plaire aux fans de “Fallout”. Le jeu sortira le vendredi 28 août sur PlayStation, Xbox et PC.

“Médaille d’honneur: au-dessus et au-delà”





Expérience VR dans la grande guerre: le jeu solo commence avec le débarquement des Alliés en Normandie, où la Résistance s’arme contre l’invasion française et se termine par la conquête de Berlin.

“Spellbreak”





Jeu ou Anime? Ça pourrait être les deux, mais ça a vraiment l’air bien: “Spellbreak” convainc avec des scènes de combat bourrées d’action, de la musique groovy et des cascades cool. Le Battle Royale célèbre sa sortie le 3 septembre et est gratuit pour PC, PlayStation et Xbox.

“Turrican”





Production indépendante française de Faktor 5: “Turrican” est devenu un culte en tant que jeu run-and-gun il y a 30 ans. Il devrait y avoir une édition spéciale pour l’anniversaire de cette année. Bien sûr, encore une fois avec l’excellente musique qui a vraiment fait de l’expérience de jeu un culte.

«Destin 2»





Nouvelles sur Stasis: Le 10 novembre, les Gardiens apprendront à utiliser l’obscurité. Si dans la première bande-annonce seul le chasseur a montré ses nouvelles compétences, nous savons maintenant aussi ce que le Titan et le Warlock peuvent faire.