Galerie: Ratchet & Clank: Rift Apart laisse tomber les mâchoires dans la nouvelle capture d’écran PS5

Est-ce le plus beau jeu jamais créé? C’est sûr que l’enfer là-haut! Un trio de nouvelles captures d’écran de Ratchet & Clank: Rift Apart a été publié pour coïncider avec les dernières séquences de jeu, et elles vont vous laisser la mâchoire molle, nous en sommes sûrs. Pour être honnête, nous manquons de superlatifs pour décrire ce jeu, mais si vous avez suivi l’exclusivité PlayStation 5 ces derniers jours, vous saurez pourquoi.

Regardez le détail de la fourrure de Ratchet et les reflets sur son armure! Émerveillez-vous devant l’ampleur de cet ennemi géant auquel Rivet est confronté! Et essuyez votre front sur toutes les particules et effets de la troisième capture d’écran! Insomniac Games a sûrement établi une nouvelle barre ici: c’est des années-lumière d’avance sur le relativement récent Cliquet et Clank film, et cela fonctionne en temps réel sur une PlayStation 5.