Galerie: Découvrez Game Boy: The Box Art Collection de Bitmap Books

L’éditeur britannique Bitmap Books est célèbre pour ses tomes de haute qualité, et nous avons un bureau rempli avec eux ici à Nintendo Life. La société a déjà couvert les goûts de la SNES et de la NES, et a même fait un livre dédié aux incroyables illustrations vues sur l’emballage du jeu Super Famicom.

Bitmap est revenu sur ce thème avec son dernier produit, Game Boy: The Box Art Collection, qui comprend des centaines de couvertures de Game Boy du monde entier, ainsi que des interviews de collectionneurs estimés et une fonction « histoire de la Game Boy ».

Wil Overton a fourni les illustrations étonnantes pour la couverture, tandis que les mots viennent de notre propre Damien McFerran (j’espère que cela ne vous décourage pas). La connexion Nintendo Life ne s’arrête pas là non plus; Gonçalo Lopes – un contributeur de longue date à ce même site – a capturé toutes les belles captures d’écran utilisées dans le livre. Comme vous pouvez le voir sur les photos de cette page, c’est une très belle publication, et un must si vous êtes fan de la console.

Si vous avez votre copie, dites-nous ce que vous en pensez avec un commentaire ci-dessous.

© Nintendo Life © Nintendo Life © Nintendo Life

© Nintendo Life © Nintendo Life © Nintendo Life

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.