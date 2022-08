Galaxy Z Fold4 : adaptez-vous à votre vie (Tera)

in

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est maintenant officiel et est livré avec beaucoup de stockage pour tout votre monde.

Un été plein de souvenirs et vous n’avez pas de place pour le ranger ? Vous n’aurez plus à vous en soucier, vous pouvez enregistrer toutes vos photos, vidéos, applications et fichiers dans le nouveau mobile pliable Samsung Galaxy Z Fold4 1 Terabyte que vous pouvez réserver exclusivement sur Samsung.com.

Laissez libre cours à votre imagination car le nouveau Samsung Galaxy Z Fold4 n’a pas de limites avec son incroyable stockage de 1 To. Cette grande contenance vous permettra de stocker ce que vous souhaitez sans avoir à vous soucier de l’espace de votre mobile. Tu le veux? Eh bien, vous ne pouvez le trouver que sur Samsung.com.

Adapté à son époque

Il est indéniable qu’aujourd’hui les smartphones sont devenus un élément indispensable de nos vies et gardiens de nos souvenirsil est donc normal que nous soyons de plus en plus exigeants en terme de capacité de stockage.

Pour cette raison, le Samsung Galaxy Z Fold4 augmente sa mémoire jusqu’à 1 téraoctet (1 To), porter l’appareil à un autre niveau. Pour l’obtenir, vous pouvez le réserver exclusivement sur Samsung.com.

Location mobile : comment ça marche ?

Lorsque nous changeons de mobile, non seulement nous recherchons le meilleur modèle du marché, mais nous aimerions également renouveler notre smartphone. plus souvent. Cependant, ce n’est pas toujours à notre portée. Ou peut-être oui ? Et si vous ne voulez pas le payer, vous voudrez peut-être le louer grâce à la location mobile Samsung.com.

Le leasing est un contrat de location qui s’applique généralement aux véhicules et comprend tous les frais d’entretien en échange du paiement d’une redevance mensuelle. Maintenant, ce modèle atteint également le mobilesafin que vous puissiez renouveler votre smartphone chaque année.

afin que nous puissions de nouveaux smartphones à la pointe de la technologie à des prix très abordables. Concrètement, vous ne payez qu’un euro de frais initial puis les mensualités correspondantes pendant 12 ou 18 mois. Dès la première année, vous pouvez choisir de passer à la location du modèle suivant. En d’autres termes, c’est la formule parfaite pour ceux qui veulent introduire la technologie sans attaches.

Et vous savez ce qui est le mieux ? Cette assurance mobile Samsung Care+ est incluse dans le prix. Par conséquent, votre mobile sera protégé contre les dommages par casse, oxydation et vol accidentel. Vous n’aurez plus à vous soucier de rien !

Pourquoi le Galaxy Z Fold4 est-il si spécial ?

Le nouveau Samsung Galaxy Z Fold4 n’est pas seulement de la mémoire, c’est bien plus ! A sa capacité s’ajoute son format pliable exclusif, qui allie le confort d’un smartphone compact utilisable d’une seule main à la productivité d’une tablette lorsque dépliez son incroyable écran de 7,6″. Ainsi, le Galaxy Z Fold4 est le mobile pliable qui réussit à attirer tous les regards avec son design qui défie les limites.

Grâce à son format pliable, cet appareil peut être utilisé aussi bien fermé que déplié, ce qui en fait un choix idéal pour regarder des vidéos ou des photos, travailler et même jouer à des jeux sur écran large. Avec le Samsung Galaxy Z Fold4, vous pouvez avoir l’écran d’une tablette dans votre poche.

Et cela ne s’arrête pas là, il dispose également d’un appareil photo fantastique avec des fonctionnalités de pointe et des fonctions exclusives, système multitâche pour utiliser jusqu’à trois applications en même tempsla compatibilité S Pen et la certification de résistance à l’eau IPX8, parmi d’autres caractéristiques incroyables qui vous laisseront sans voix.

Cet été, procurez-vous votre nouveau smartphone Galaxy Fold4 et libérez son potentiel pour profiter de l’écran d’une tablette au format de poche. Et si vous recherchez un stockage important, précommandez la version 1 To exclusivement sur Samsung.com.

